A Firenze la tramvia diventa percorso interattivo tra natura e città

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità del 22 maggio, la tramvia fiorentina si trasforma in un percorso interattivo tra mobilità e natura. GEST presenta “La biodiversità è più vicina di quanto pensi”, una campagna diffusa nelle fermate della tramvia che trasforma gli spazi di attesa in punti di scoperta, gioco e sensibilizzazione.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del progetto “Piccoli GEST-i”, prevede l’installazione di grandi adesivi colorati a pavimento in 20 fermate della rete tramviaria. I protagonisti sono quattro simboli della biodiversità urbana – la rondine, la farfalla, l’ape e il pettirosso – scelti per rappresentare la ricchezza naturale presente anche nei contesti urbani.

I clienti sono invitati a individuare gli adesivi, inquadrare il QR code e accedere a un’esperienza interattiva fatta di quiz e curiosità sulla biodiversità. Un modo semplice e coinvolgente per imparare qualcosa di nuovo durante l’attesa del tram, trasformando un momento quotidiano in un’occasione di conoscenza e partecipazione.

Il progetto punta anche a generare un impatto concreto sul territorio: ogni 10 quiz completati dagli utenti, GEST si impegna a curare un nuovo albero (ad esempio con irrigazione, rimozione delle infestanti e, dove necessario, concimazione del terreno), contribuendo attivamente al miglioramento del verde urbano e alla tutela dell’ambiente. Un impegno che si inserisce in un percorso più ampio avviato da GEST insieme a 3Bee | XNatura nel 2024 con il monitoraggio scientifico della biodiversità nei depositi tramviari di Firenze, e che procede in parallelo con un'altra iniziativa intrapresa dall'azienda per la cura del territorio: l'adozione di un'oasi rinaturalizzata in provincia di Firenze, a sostegno della biodiversità locale.

“Scegliere il tram significa optare per una mobilità più sostenibile, efficiente e vivibile per la città. Il tram è ecologico, riduce il traffico, è affidabile e regolare, comodo e accessibile. Migliora la qualità della vita. La nostra rete nasce per connettere le persone. Oggi, con un altro piccolo gesto, contribuiamo a creare un legame più consapevole tra cittadini e natura” dichiara Valentina Ferrini, Responsabile Marketing e Customer Service di GEST e curatrice del progetto. “Con questa iniziativa rendiamo la biodiversità visibile e accessibile a tutti, trasformando le fermate in luoghi di scoperta e partecipazione attiva. Inoltre, GEST si impegna a adottare un’oasi di 200 alberi in provincia di Firenze, per rendere gli spazi urbani più vivibili, contribuendo a creare all’idea di città pensata per le persone”.

"Con GEST abbiamo costruito un percorso che parte dai dati: prima un assesment di biodiversità, poi censimenti sul campo, l'estensione ad altre sedi e l'installazione dei nostri sensori bioacustici Spectrum e Birdy per il monitoraggio continuo di impollinatori e avifauna. L'adozione dell'oasi e questa campagna di sensibilizzazione sono il passo successivo, non il punto di partenza. Ogni albero nell'oasi è curato da un grower professionista che ha il solo e unico scopo di coltivare biodiversità!" dichiara Niccolò Calandri, CEO di 3Bee.

GEST invita tutti i cittadini e i passeggeri della tramvia a partecipare: basta cercare gli adesivi a terra nelle fermate, inquadrare il QR code e mettersi alla prova con i quiz. Un gesto semplice che, passo dopo passo, può contribuire alla cura del patrimonio verde della Toscana.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa

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