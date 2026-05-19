A Pisa il progetto 'Scuole sicure' contro il consumo di sostanze stupefacenti

È stato presentato nella mattinata di martedì 19 maggio, nella Sala delle Baleari di palazzo Gambacorti, il progetto “Scuole sicure”, promosso dal Comune di Pisa e finanziato con contributi del Ministero dell’Interno erogati per il tramite della Prefettura di Pisa. Il progetto rientra nel programma nazionale dedicato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, che coinvolge 50 Comuni italiani con popolazione superiore ai 15mila abitanti. Le iniziative promosse dal Comune di Pisa prevedono una campagna informativa e di sensibilizzazione nelle scuole dedicata alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti, arricchita da incontri e due appuntamenti alla Stazione Leopolda con Patrizio Oliva e Paolo Crepet, rivolti a studenti, docenti e famiglie.

Alla presentazione delle iniziative sono intervenuti l’assessore alla scuola del Comune di Pisa, Riccardo Buscemi, l’assessore alle politiche giovanili, Frida Scarpa, e il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa, Andrea Simonetti. Presenti anche, per la Fondazione Charlie, il presidente Angelo Migliarini e il coordinatore Marco Cioni.

«Grazie al contributo del Ministero dell’Interno – dichiara l’assessore alla scuola del Comune di Pisa, Riccardo Buscemi – che abbiamo ottenuto insieme ad altri Comuni italiani, abbiamo avviato un progetto di prevenzione e contrasto all’uso delle sostanze stupefacenti, con attività rivolte direttamente al mondo della scuola e ai nostri giovani. Abbiamo scelto di investire sulla prevenzione, coinvolgendo studenti, docenti e famiglie in un percorso di sensibilizzazione che punta a fornire strumenti concreti per affrontare fenomeni sempre più diffusi e preoccupanti. Per questo abbiamo organizzato due importanti appuntamenti alla Stazione Leopolda. Il primo si terrà il 20 maggio con Patrizio Oliva, grande campione di boxe e testimone di valori positivi legati allo sport, che parlerà ai ragazzi di bullismo, violenza e contrasto allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti. Il secondo appuntamento sarà il 5 giugno con Paolo Crepet, che proporrà una riflessione rivolta in particolare a docenti e genitori, con una parte degli ingressi aperta anche alla cittadinanza tramite prenotazione online. Accanto agli incontri pubblici, il Comune ha predisposto anche materiale informativo che verrà distribuito nelle scuole e durante gli eventi, con indicazioni e numeri utili ai quali rivolgersi per affrontare situazioni di disagio e problematiche legate alle dipendenze. Siamo di fronte a una vera emergenza sociale che riguarda il benessere e il futuro dei nostri ragazzi. Per questo crediamo che il ruolo delle istituzioni sia quello di fare rete con scuole, famiglie e realtà educative, promuovendo cultura della prevenzione, ascolto e responsabilità».

«Siamo orgogliosi – spiega l’assessore alle politiche giovanili, Frida Scarpa – di presentare questo progetto e di aver intercettato il finanziamento del Ministero dell’Interno, che ci consente di portare avanti un importante lavoro in sinergia su temi legati al disagio giovanile. Negli ultimi anni abbiamo attivato numerosi progetti dedicati alle dipendenze, ma anche al bullismo e al cyberbullismo, senza ignorare problemi come le dipendenze da dispositivi digitali e affrontando il tema del disagio giovanile a 360 gradi, con l’attivazione anche di sportelli di ascolto dedicati. Quando si parla di questi temi si parla spesso di ragazzi lasciati soli e di situazioni di isolamento: per questo, anche nell’ambito del progetto “Scuole sicure”, abbiamo voluto inserire all’interno di una campagna per la prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti strumenti concreti di supporto come il “Telefono Verde Droga” e il servizio “Telefono Amico” della Fondazione Charlie. Ringrazio, per questo, tutte le realtà coinvolte che hanno preso parte a questo percorso condiviso. Le famiglie, la scuola, le associazioni sportive e le agenzie educative devono lavorare insieme per affrontare in maniera efficace queste problematiche e dare risposte concrete ai giovani».

«Ringrazio il Comune di Pisa – dichiara il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa, Andrea Simonetti – per questa brillante iniziativa, che vede protagonisti due personaggi di grande rilievo e rappresenta per noi scuole un motivo di soddisfazione, anche per la possibilità di partecipare all’ascolto e al confronto attraverso i contributi e le sollecitazioni di chi opera ogni giorno su questi temi in tutta Italia. In modo particolare, lo sport è un esempio di vita, di rettitudine e di crescita personale. Patrizio Oliva è una persona che parla ai giovani attraverso il proprio esempio e sono certo che i ragazzi potranno comprendere, dalle sue parole e dalla sua esperienza, l’importanza dei comportamenti corretti, del benessere personale e del rispetto degli altri. Allo stesso modo, Paolo Crepet è un personaggio di assoluto rilievo che affronta questi temi da un altro versante, altrettanto importante. Mai come oggi è fondamentale ascoltare contributi autorevoli sui temi che riguardano il benessere psicologico dei ragazzi, il bullismo e tutte quelle fragilità sulle quali la scuola lavora quotidianamente, promuovendo sani stili di vita e il benessere personale. Per questo ringrazio nuovamente il Comune di Pisa per questa iniziativa: le scuole parteciperanno con convinzione e contribuiranno al successo di queste due giornate».

Nell’ambito del progetto “Scuole sicure” il Comune di Pisa ha promosso la campagna informativa “Resta lucido. Goditi la meraviglia”, pensata con un approccio orientato soprattutto alla prevenzione e alla sensibilizzazione sui rischi legati alle dipendenze. La campagna prevede la distribuzione di volantini informativi negli istituti scolastici del territorio, con indicazioni sui servizi di supporto e aiuto dedicati ai più giovani. Tra questi, il “Telefono Verde Droga”, contattabile al numero 800 186070, servizio di counselling telefonico attivato dall’Istituto Superiore di Sanità, contattabile dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 16 e completamente anonimo. Presente anche il servizio “Telefono Amico - Fondazione Charlie”, contattabile allo 0587 53390 o sul sito online https://pianetacharlie.it/parla-con-noi/, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 19 alle 24. Sui materiali informativi sarà inoltre collocato un QR code che rimanderà alla campagna del Ministero dell’Interno “Fermati. Pensaci un minuto”, composta da nove videoclip dedicate ai rischi e alle conseguenze legate alle diverse forme di dipendenza e all’uso di sostanze stupefacenti, oltre al riferimento al numero unico per le emergenze 112.

Le iniziative in programma proseguiranno con due appuntamenti teatrali alla Stazione Leopolda. Mercoledì 20 maggio, alle ore 10, andrà in scena “Patrizio vs Oliva”, spettacolo rivolto agli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado, che vedrà protagonista l’ex campione di pugilato Patrizio Oliva insieme alla sua compagnia teatrale. Venerdì 5 giugno, alle ore 21, è invece in programma lo spettacolo “Il reato di pensare” di Paolo Crepet, dedicato ai temi delle dipendenze e del disagio giovanile, oltre che ai contenuti del suo ultimo libro. Per l’iniziativa sono previsti posti riservati a docenti e genitori interessati ad aderire, oltre a ulteriori posti gratuiti prenotabili attraverso la piattaforma Eventbrite

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa