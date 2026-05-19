Abc Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 17 REGIONALE

Ancora una vittoria senza storia per i ragazzi di Alberto Ciampolini, eccezionalmente guidati da Giovanni Corbinelli, corsari a Barberino Tavarnelle per 46-92. Gara subito incanalata dai gialloblu, che toccano la doppia cifra di vantaggio dopo dieci giri di cronometro per poi andare all’intervallo sul +20 (24-44). Un divario che diviene abisso nella ripresa, quando l’Abc mantiene alta l’intensità e allunga a dismisura.

Prossimo impegno sabato 23 maggio alle 18 al PalaBetti contro Baloncesto, ultima giornata della seconda fase.

BTB Tavarnelle – Abc Castelfiorentino 46-92

Tabellino: Falorni 9, Di Vilio 13, Profeti 18, Giovannoni 7, Nardi 11, Paniccià 13, Faffi 5, Di Carlo 10, Capuana 6, Bellesi. All. Corbinelli. Ass. Mazzuca.

Parziali: 11-25, 13-19, 15-24, 7-24

UNDER 15 ECCELLENZA

Nell’ultima partita casalinga stagionale, i ragazzi di Eraldo Mazzuca cedono il passo a Monsummano per 67-88. Grande equilibrio nella prima parte di gara, con i gialloblu che chiudono il primo quarto con la testa avanti e le squadre che viaggiano a braccetto fino al riposo lungo (44-50). Al rientro dagli spogliatoi, però, gli ospiti indirizzano la sfida, per poi amministrare il vantaggio nell’ultima frazione.

Sabato 23 maggio alle 17 a Livorno ultimo impegno stagionale contro Invictus.

Abc Castelfiorentino – Shoemakers Monsummano 67-88

Tabellino: Macchi, Nardi 7, Giovannoni 6, Bellesi, Mannocci 10, Profeti 7, Faffi 1, Falorni 15, Muoio 8, Bertelli 13. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 24-23, 20-27, 13-20, 10-18

ALLIEVI CSI

Sconfitta amara per i ragazzi di Claudio Calvani, che tra le mura amiche cadono in volata per mano della Florence nella semifinale 5/8 posto: 55-57 il finale al PalaBetti. Dopo una prima parte ampiamente in controllo, tanto che all’intervallo il tabellone segna 34-16, nella ripresa in casa Abc si spegne la luce. Cosi i fiorentini ringraziano e tornano a contatto, mostrandosi più solidi e concreti nel punto a punto finale.

Da definire adesso la data della finale 7/8 posto contro Perignano, a sua volta uscito sconfitto dal match contro Montevarchi.

Abc Castelfiorentino – Florence Basket 55-57

Tabellino: Paniccià 26, Barbieri 12, Di Vilio 2, Scherillo 8, Macchi 2, Galli 2, Cetti 3, Anton, Torregrossa, Bellandi, Capocchini, Gazzarrini, Battaglia. All. Calvani. Ass. Lazzeretti.

Parziali: 18-4, 16-12, 8-21, 13-20

UNDER 17 FEMMINILE

Nel penultimo match stagionale arriva la tanto attesa prima vittoria per le ragazze di Gianni Lazzeretti, che espugnano il parquet del Nico Basket sul punteggio di 43-56. Ottimo l’approccio delle gialloblu, che guidano la prima parte di gara piazzando due parziali che valgono il +13 all’intervallo lungo (22-35). Nella ripresa le locali provano ad accorciare, ma le castellane sono brave a rispedire al mittente ogni tentativo di riaprire i giochi, gestendo poi con lucidità la volata finale.

Sabato 23 maggio alle 16:30 al PalaGilardetti ultimo impegno stagionale contro Affrico Firenze.

Nico Basket – Gialloblu Castelfiorentino 43-56

Tabellino: Jahelezi N. 13, Dainelli 7, Zenarti 8, Majia Biatcho 24, Montanelli 2, Ciampolini 2, Mancini, Murati, Hoxha, Jahelezi S., Latini. All. Lazzeretti. Ass. Cantini, Bandinelli.

Parziali: 11-17, 11-18, 16-16, 5-5

MINIBASKET

Nel fine settimana del settore minibasket, sconfitta casalinga per il gruppo Esordienti femminile di Sara Bellantoni e Nicol Banchelli, che al PalaBetti cede il passo al Costone Siena. Sempre davanti al pubblico amico, arriva invece una vittoria per gli Aquilotti Open 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli, che superano la Freccia Azzurra. Infine, due ottimi test amichevoli per i gruppi Aquilotti Small 2016 e Scoiattoli Small 2018: gli Aquilotti di Tommaso Barlabà e Giammarco Filippini fanno visita al Costone Siena, mentre gli Scoiattoli di Nicol Banchelli e Raffaele Macalindong ospitano l’Use Empoli.

Sabato 23 maggio sarà a Castelfiorentino uno dei cinque concentramenti finali del trofeo Esordienti. Al PalaBetti si apprestano a scendere in campo Abc Castelfiorentino, Bellaria Pontedera e Invictus Livorno: i gialloblu di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani, primi classificati del girone O, affronteranno rispettivamente la seconda classificata del girone P (Bellaria) e la terza classificata del girone Q (Invictus). Ogni concentramento ospiterà infatti una prima, una seconda e una terza squadra classificate nei vari gironi della seconda fase; gli altri quattro concentramenti si terranno a Firenze (PalaSancat), Siena (PalaPerucatti), Cecina (palazzetto Marina di Cecina) e Livorno (PalaCosmelli).

PROGRAMMA

ore 9:00 Abc Castelfiorentino – Bellaria Pontedera

ore 11:00 Bellaria Pontedera – Invictus Livorno

ore 13:00 Abc Castelfiorentino – Invictus Livorno

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino