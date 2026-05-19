Alla Domus Mazziniana dibattito sulla Russia con con la giornalista Anna Zafesova

Giovedì 21 maggio 2026, alle ore 17.00, la Domus Mazziniana di Pisa (via Massimo d’Azeglio 14) ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna culturale «Clioscopio. I problemi del Presente, lo sguardo della Storia». Il fulcro dell’incontro, inserito nel ciclo tematico “L’Europa Orientale tra continuità e cambiamento”, sarà la presentazione del libro “Russia. L’impero che non sa morire” (Milano, Rizzoli, 2025), l’ultimo saggio della nota giornalista ed esperta di geopolitica post-sovietica Anna Zafesova.

Il volume indaga a fondo le complesse e contraddittorie dinamiche di potere del regime di Mosca. Attraverso un’analisi lucida e dettagliata, Zafesova racconta il “future shock” di una nazione sospesa tra i fantasmi dell’ex Unione Sovietica e le ambizioni imperialistiche di Vladimir Putin, offrendo chiavi di lettura fondamentali per comprendere le radici del conflitto in Ucraina e la profonda sete di passato di un Paese che sembra aver smarrito la propria proiezione verso il futuro.

A discutere dei temi sollevati nel saggio insieme all’autrice sarà Massimo Tria (Università di Cagliari), mentre l’introduzione e il coordinamento del dibattito saranno affidati ad Andrea Borelli (Università di Pisa).

L’evento si terrà in presenza a ingresso libero e trasmesso anche in diretta streaming sui canali social ufficiali della Domus Mazziniana:

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Fonte: Domus Mazziniana Pisa