Alla libreria NessunDove quattro incontri con l’illustratrice e fumettista Chiara Macchi

Alla Libreria NessunDove, nel centro storico di Empoli, arriva il Corso base di fumetto per bambini e bambine dai 7 ai 12 anni, a cura di Chiara Macchi, illustratrice e fumettista.

Il corso si svolgerà nei quattro sabati di giugno: 6, 13, 20 e 27 giugno 2026, dalle 10:00 alle 12:00.

Durante gli incontri, i partecipanti esploreranno le basi del linguaggio del fumetto: dalle tecniche di disegno alla creazione dei personaggi, dallo storyboard alla costruzione delle ambientazioni, fino alla realizzazione del prototipo del proprio fumetto.

Un percorso pensato per avvicinare bambini e bambine alla narrazione visiva in modo creativo, pratico e accessibile, valorizzando immaginazione, manualità e capacità di raccontare.

Il costo totale per i quattro incontri è di 70 euro, con materiali inclusi.

La Libreria NessunDove conferma così la propria attenzione alle attività culturali per l’infanzia e alla promozione della lettura, dell’immaginazione e dei linguaggi narrativi, dentro e fuori dai libri.

Info e iscrizioni

Telefono: 351 773 8928

Email: info@librerianessundove.it

Fonte: Ufficio Stampa