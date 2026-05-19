Lanciato a Empoli "Anim'Attori", percorso di alta formazione teatrale per i giovani

Si affaccia sulla scena un nuovo progetto di alta formazione teatrale: è "Anim’Attori per le nuove generazioni", promosso dal Giallo Mare Minimal Teatro in partenariato con Elsinor Centro di Produzione Teatrale, un percorso in cui i giovani potranno sperimentare ed approfondire l’uso dei linguaggi della scena. Come spiegato in conferenza stampa a Empoli, il progetto mira a promuovere una figura professionale autonoma, l’Anim’Attore, in grado di coniugare l’interpretazione, la scrittura, la regia e la gestione della propria opera artistica. L’obiettivo del corso è quello di favorire un ingresso qualificato all’interno dello spettacolo dal vivo, accompagnando i partecipanti nella costruzione di un progetto originale fino alla presentazione pubblica finale al Minimal Teatro di Empoli e al Teatro Florida di Firenze.

"Un laboratorio teatrale ma anche uno spazio per valorizzare la cultura"

"Il progetto rientra nel grande mondo di GiovaniSì, di cui è referente il consigliere regionale Bernard Dika" ricorda la consigliera regionale e presidente della Commissione Sviluppo Economico e Rurale Brenda Barnini. "Figure ibride come gli Anim’Attori sono necessarie anche per comprendere le trasformazioni del mercato del lavoro relativamente allo sviluppo dell’IA". Per Barnini "questo corso di formazione potrà formare anche chi non farà l’attore come primo lavoro nella vita, consentirà di acquisire un bagaglio di conoscenze che potrà essere speso anche in professioni lontane dalle arti performative". Secondo l'assessore alla Cultura del Comune di Empoli Matteo Bensi "l’arte è performativa se parla a tutti e a tutte serve per un ricambio generazionale per la crescita delle imprese, e per lo sviluppo di nuove realtà sul nostro territorio".

"Come Giallo Mare siamo nati come teatro di strada, ma come succede nei movimenti culturali siamo dovuti tornare al teatro vero e proprio" ricorda Vania Pucci, presidente di Giallo Mare Minimal Teatro. "C’è comunque bisogno di flessibilità, il mondo è troppo complesso per soffermarsi al teatro standard". Come spiegato da Renzo Boldrini, direttore di Giallo Mare Minimal Teatro "questo progetto è prima di tutto è un laboratorio teatrale, con cittadini che vengono qua non solo per immaginare la possibilità di un’impronta professionale ma anche per costruire la propria identità in termini di comunicazione. Ma è anche uno spazio di valorizzazione della cultura e dell’istruzione che oggi sembrano aver perso peso".

"Anim'Attori", il percorso per giovani da 18 a 35 anni

Il progetto "Anim'Attore" si suddivide in cinque moduli tematici: Teatro piccolissimo, rivolto ai bambini da 1 a 6 anni, Narr’azioni, dove verrà spiegata la tecnica della narrazione e della drammaturgia, Spett’attori, laboratorio per la scuola e l’extra scuola, Fingere figure, dove verrà mostrato il teatro delle ombre e dei pupazzi e Tecno teatro, nel quale si svolgeranno dimostrazioni si Silent Play e multimedialità.

Il percorso è rivolto a 10 giovani artiste e artisti che soddisfino i seguenti requisiti: età compresa tra 18 e 35 anni, residenti o domiciliati in Toscana; disoccupati, inoccupati o inattivi; in possesso di un titolo di studio conseguiti presso istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) oppure aver frequentato altri percorsi formativi o aver maturato esperienze professionali nell’ambito delle arti sceniche (teatro, danza, circo, performing arts). Ha una durata totale di 324 ore e si svolgerà dal 1 settembre al 18 novembre 2026, dal lunedì al venerdì con orario 9-15.30. La partecipazione alle attività è gratuita, è previsto alloggio gratuito a Empoli in camere multiple, ai partecipanti è riconosciuta una borsa di residenza pari a 25 euro netti per ogni giorno di effettiva partecipazione.

Candidature aperte

Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo mail info@giallomare.it entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 15 luglio 2026. La mail dovrà avere come oggetto: "CANDIDATURA Corso Anim’attori per le nuove generazioni" e dovranno essere allegati: il modulo di iscrizione compilato e firmato, copia di un documento di identità, lettera motivazionale e curriculum vitae.

Teresa Vitrano

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