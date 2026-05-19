Retata contro la pedopornografia: sei arresti e due denunce in Toscana

Sei persone sono state arrestate e due denunciate per possesso e diffusione di materiale pedopornografico. Si tratta di persone residenti a Pisa, Lucca, Pistoia, Grosseto, Prato, Massa e Carrara. Sono tutti uomini tra i 45 e 70 anni.

L'indagine della polizia ha riguardato la diffusione online di contenuti realizzati con l’utilizzo di minorenni e ha consentito di localizzare in Toscana tutti gli utenti coinvolti. Gli investigatori fiorentini hanno monitorato, per diversi mesi, le attività degli otto sospettati, intenti a scaricare e condividere materiale di natura pedopornografica, raffigurante minori, anche in tenerissima età, in atti sessuali tra loro o con adulti.

"All’esito delle operazioni sono stati rinvenuti decine di migliaia di file a contenuto pedopornografico, in alcuni casi anche ordinati meticolosamente per categorie di interesse, evidenziando una dedizione ossessiva dei predetti alla detenzione e diffusione di materiale pedopornografico" si legge nella nota della polizia.