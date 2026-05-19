Attivo delegati CGIL Empolese Valdelsa al Circolo ARCI di Avane

Si terrà domani, 20 maggio 2026, l’Attivo delegati e delegate CGIL Empolese Valdelsa, in programma dalle ore 9 al Circolo ARCI di Avane, in via Magolo 31.

L’iniziativa, dal titolo “Dalla difesa della Costituzione alla sua applicazione”, si aprirà alle 9 con l’introduzione di Gianluca Lacoppola, rappresentante della CGIL Empolese Valdelsa. A seguire, dalle 9.30, è previsto l’intervento di delegati e delegate sindacali.

Alle 11.30 si svolgerà una tavola rotonda con la partecipazione di rappresentanti del mondo sindacale e politico, tra cui Rossano Rossi (CGIL Toscana), Vania Bagni (ANPI Firenze), Emiliano Fossi (Partito Democratico), Tommaso Pierazzi (Movimento 5 Stelle) e Vincenzo Pizzolo (Sinistra Italiana).

Al termine dei lavori è previsto un pranzo a buffet.