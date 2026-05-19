Bomba a Talamone, stop a treni e Aurelia durante il disinnesco

Stop alla circolazione ferroviaria sulla linea Tirrenica e disagi anche lungo l’Aurelia domenica 24 maggio per consentire le operazioni di disinnesco e rimozione di un ordigno bellico rinvenuto a Fonteblanda, nel comune di Orbetello, in provincia di Grosseto.

Nel dettaglio, la circolazione dei treni sarà sospesa dalle 9 alle 14 tra le stazioni di Grosseto e Orbetello. Lo stop interesserà numerosi collegamenti nazionali e regionali lungo la direttrice Genova-Pisa-Roma.

I treni a lunga percorrenza saranno deviati via Firenze-Pisa oppure subiranno rallentamenti con tempi di viaggio maggiorati tra 50 e 90 minuti. I convogli regionali della linea Pisa-Roma avranno invece origine o termine corsa nella stazione di Grosseto.

Per quanto riguarda l’alta velocità, il Frecciabianca 8605 sarà deviato via Firenze-Pisa ed effettuerà fermate a Livorno, Campiglia, Grosseto e Civitavecchia, con un ritardo previsto di circa 20 minuti all’arrivo a Roma Termini. Il Frecciabianca 8616 subirà invece un aumento dei tempi di percorrenza compreso tra 50 e 90 minuti.

Modifiche anche per gli Intercity: il treno 510 sarà deviato via Firenze-Pisa, con la cancellazione di alcune fermate intermedie e un allungamento del viaggio di circa un’ora. I treni Intercity 583, 505, 95040 e 590 potranno accumulare ritardi fino a 120 minuti.

Sul fronte del trasporto regionale, tre treni avranno origine o termine a Grosseto, mentre il regionale 19424 Orbetello-Grosseto sarà cancellato.

Le operazioni di bonifica dell’ordigno comporteranno inoltre limitazioni temporanee anche alla viabilità lungo la strada statale Aurelia nell’area interessata