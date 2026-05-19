Botteghe, lavori di Acque per la riorganizzazione del sistema fognario

Il percorso di riorganizzazione e adeguamento del sistema fognario sul territorio da parte di Acque fa tappa a Botteghe, nel comune di Fucecchio, dove il gestore idrico del Basso Valdarno e dell’Empolese Valdelsa ha appena avviato un intervento strategico tra via delle Colmate e via Pistoiese, per eliminare alcuni scarichi diretti in ambiente e convogliare i reflui al sistema di depurazione. L’opera, dal valore complessivo di 1,2 milioni di euro, consentirà di intercettare quattro punti di scarico che recapitano direttamente nel reticolo idrografico superficiale, riconducendoli alla rete fognaria.

Nello specifico, i lavori interesseranno l’area compresa tra via delle Colmate e via Pistoiese (ossia la Strada Regionale 436 “Francesca”), coinvolgendo anche via Vallebuia e l’area industriale di via Galileo Ferraris. Il progetto prevede l’intercettazione degli scarichi mediante la realizzazione di manufatti di sfioro, costruiti per deviare le acque reflue, in condizioni di tempo asciutto, verso due nuovi impianti di sollevamento. Da qui, attraverso nuove condotte in pressione, le stesse saranno inviate a depurazione tramite il “Tubone”, il maxi-collettore fognario lungo 24 chilometri in via di conclusione che, una volta a regime, convoglierà i reflui della Valdinievole e di parte dell’Empolese a Santa Croce sull’Arno.

In caso di eventi meteorici intensi, i nuovi manufatti consentiranno invece il deflusso controllato delle sole portate eccedenti nel reticolo idrografico superficiale, secondo modalità conformi alle normative: le condotte pre-esistenti, a valle degli sfioratori, verranno adattate per assolvere a questa funzione. Tra le opere principali previste figurano anche nuove condotte a gravità e in pressione, il dissabbiatore per la sedimentazione dei solidi e diversi manufatti di ispezione e sfiato lungo il tracciato. La conclusione dei lavori è prevista tra la fine dell’anno e l’inizio del 2027.

“Gli interventi - ricorda il presidente di Acque Simone Millozzi - consentiranno di strutturare in modo organico un’area ad oggi priva di un sistema di collettamento adeguato, eliminando gli scarichi non depurati e contribuendo in maniera significativa alla riduzione dell’impatto ambientale del “secondo tempo” del servizio. Non si tratta quindi di un mero adeguamento formale, ma di un’opera strutturale orientata alla salvaguardia dell’ambiente e alla qualità del servizio idrico integrato”.

“Siamo molto soddisfatti - aggiunge la sindaca di Fucecchio, Emma Donnini - per l’avvio di questo intervento, atteso e importante per la tutela del territorio a 360 gradi. Grazie alla collaborazione con Acque sarà possibile eliminare scarichi diretti in ambiente e migliorare in modo significativo il sistema fognario della zona delle Botteghe, con benefici concreti anche sulla qualità della vita dei residenti e delle attività dell’area, anche nel caso di eventi meteo intensi e avversi. Si tratta di un investimento strategico per la qualità dei servizi e per la sostenibilità e vivibilità della zona”.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

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