Camion perde carico sull'auto che lo segue: un ferito

Cronaca Empoli
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Un incidente è avvenuto poco prima delle 10 in via Aldo Moro e la sua scorta a Empoli, sulla bretella che collega l'uscita di Empoli Centro con il quartiere di Carraia. Secondo una prima ricostruzione, un camion avrebbe perso il carico su un'auto che aveva dietro e una persona all'interno dell'auto è rimasta ferita.

Non è ancora chiara la dinamica ma pare che il camion possa aver urtato contro un ponte e perso il carico dalla parte posteriore. Quello che era sul mezzo sarebbe finito sull'auto che stava viaggiando poco dietro, danneggiandola. Un uomo di sessantanove anni è rimasto ferito.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e un'ambulanza della Misericordia di Empoli. Il 69enne è stato portato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli.

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