Caso di tubercolosi in uno studente a Grosseto: sorveglianza sui contatti stretti

Asl Toscana sud est: "Non emergono rischi rilevanti di contagio nell’ambiente scolastico"
Segnalato un caso di tubercolosi (Tbc) in uno studente che frequenta una scuola del comune di Grosseto. Lo comunica l’Asl Toscana sud est, precisando che è già stata attivata l’inchiesta epidemiologica e che, al momento, non emergono rischi rilevanti di trasmissione all’interno dell’ambiente scolastico.
Secondo quanto riferito dall’azienda sanitaria, il Dipartimento di prevenzione sta procedendo con le misure previste, adottate in un’ottica di massima precauzione. In particolare, verrà avviata la sorveglianza sui contatti stretti individuati.
Le persone ritenute a rischio saranno sottoposte al test di Mantoux, un esame di semplice esecuzione che consiste nell’inoculazione di un derivato proteico purificato (tubercolina) nell’avambraccio e che consente di rilevare eventuali contatti con il bacillo della tubercolosi.
L’Asl sottolinea che un eventuale esito positivo non indica necessariamente la presenza della malattia in fase attiva, ma rappresenta un elemento utile per eventuali approfondimenti diagnostici e, se necessario, per l’avvio di un trattamento farmacologico.
Tutti i soggetti identificati come contatti stretti saranno contattati direttamente dal Dipartimento di prevenzione, che continuerà il monitoraggio della situazione
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