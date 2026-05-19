Certaldo, interventi di manutenzione del verde pubblico

In programma interventi di taglio erba in alcune vie cittadine
Proseguono gli interventi di manutenzione del verde pubblico sul territorio comunale, inseriti nel programma predisposto dal Comune di Certaldo che prevede tre fasi di taglio e cura delle aree verdi nel corso della stagione, con l’obiettivo di garantire decoro, sicurezza e una manutenzione costante degli spazi pubblici.
Per consentire lo svolgimento delle operazioni di taglio erba in sicurezza, è stata apposta la segnaletica provvisoria di divieto di sosta in queste due aree interessate dai lavori nelle giornate indicate.
Giovedì 21 maggio 2026
dalle ore 7.00 fino al termine dei lavori
• via del Mulino
Venerdì 29 maggio 2026
dalle ore 7.00 fino al termine dei lavori
• viale Matteotti (parcheggio ex farmacia)
• via Rossini
Gli interventi proseguiranno progressivamente anche nelle altre zone del territorio comunale secondo il cronoprogramma previsto.
Si invita la cittadinanza a collaborare rispettando la segnaletica temporanea, al fine di permettere il regolare svolgimento delle operazioni e garantire sicurezza e decoro urbano.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa
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