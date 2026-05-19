Chiuso per qualche giorno l'ufficio Messi Comunali a Empoli

Il Comune di Empoli informa che da domani, mercoledì 20 maggio, fino a venerdì 22 maggio 2026 l'Ufficio Messi Comunali rimarrà chiuso al pubblico. Per cui non sarà attivo il servizio alla cittadinanza delle Carte d'Identità Elettroniche a domicilio. La riapertura sarà prevista a partire da lunedì 25 maggio 2026.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa
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