Ciclista investito da auto a Castelfranco, in ospedale con l'elisoccorso Pegaso

Cronaca Castelfranco di Sotto
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L'uomo è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso Pegaso, ma le sue condizioni non sarebbero gravi

Un ciclista è stato investito da un'auto a Castelfranco di Sotto intorno alle ore 13.30 in via Soldaini. L'uomo, un 65enne, ha riportato gravi politraumi ed è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso che lo ha trasportato all'ospedale fiorentino di Careggi. Da quanto appreso le condizioni dell'uomo sono risultate migliori rispetto a quanto prospettato in un primo momento e l'ingresso in ospedale è avvenuto per codice giallo.

 

 

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