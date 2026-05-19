Commessa sventa rapina a Sesto Fiorentino usando spray urticante

Tentata rapina nel pomeriggio in un’erboristeria di viale Gramsci, dove una commessa è riuscita a sventare l’aggressione reagendo con uno spray urticante, mettendo in fuga il malvivente.

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo con il volto coperto sarebbe entrato nel negozio armato di una pistola, verosimilmente una scacciacani, intimando alla dipendente di consegnare l’incasso. La commessa ha reagito prontamente utilizzando lo spray urticante, costringendo l’uomo alla fuga immediata.

Dopo la segnalazione al numero di emergenza 112 Nue, sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, che ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire all’identità del responsabile.