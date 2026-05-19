'Comune in piazza' a Poggibonsi: due giorni tra conversazioni, laboratori e workshop

Tutto pronto, a Poggibonsi per “Comune in Piazza”, che venerdì 22 (dalle 10 alle 17) e sabato 23 maggio (dalle 10 alle 13) farà di piazza Fratelli Rosselli e piazza Enrico Berlinguer un grande spazio di incontro tra istituzioni, servizi pubblici e cittadini. L’iniziativa, promossa da Anci Toscana e Comune di Poggibonsi, è pensata per avvicinare la Pubblica Amministrazione e le partecipate alla comunità, offrendo occasioni di dialogo, informazione e partecipazione attiva. Le due giornate saranno scandite da conversazioni, laboratori, giochi e workshop interattivi, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, della cittadinanza digitale, della mobilità sostenibile, della cultura e della salute. Spazio anche ai più piccoli con i laboratori interattivi e i percorsi educativi dedicati alla raccolta differenziata, al riuso e al riciclo.

«Un momento di confronto, dialogo e partecipazione – dice la sindaca Susanna Cenni, presidente di Anci Toscana - Ci saranno incontri, laboratori con le scuole, eventi, approfondimenti. Parleremo di come difenderci dalle truffe, di ambiente, mobilità, rifiuti, protezione civile, giovani e tanto altro. Saranno presenti le società partecipate e gli uffici dell’amministrazione comunale. Un format nato per rafforzare il rapporto fra istituzioni e cittadini e che è davvero una occasione per conoscere attività e opportunità a disposizione, ma anche per fornire suggerimenti e indicazioni. Un momento aperto alla comunità e a cui tutti e tutte sono invitati a partecipare».

22 maggio – Palco centrale di piazza Fratelli Rosselli

La manifestazione aprirà ufficialmente nella mattinata di venerdì 22 maggio alle ore 10.30 con i saluti istituzionali sul palco centrale di piazza Fratelli Rosselli. Qui, dalle 11 alle 13.30 si parlerà de “Le chiavi della città accessibile”, con focus su rigenerazione urbana, diritto alla cittadinanza digitale e mobilità sostenibile.

Sul tema “Rigenerazione urbana” interverranno Susanna Cenni sindaca di Poggibonsi e presidente di Anci Toscana, Silvia Viviani assessora all’Urbanistica del Comune di Livorno, Paolo Bellocci del Comune di Prato, Associazione Pubblici Giardini, Lisa Valiani assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Poggibonsi, Marco Carletti Settore Urbanistica e Sostenibilità della Regione Toscana.

Dalle 15 alle 17.30 ecco “Per una città truffefree”, momento dedicato a informare e sensibilizzare i cittadini sui rischi delle truffe e sugli strumenti di prevenzione.

Dalle 17.30 alle 19.30 spazio quindi a “Servizi vincenti!”, una tombolata aperta a tutta la cittadinanza in cui il gioco diventerà occasione di approfondimento con Gruppo Iren, SienAmbiente, Acque, Consorzio Terrecablate, Sei Toscana.

22 maggio – Laboratori di sostenibilità per le scuole in piazza Fratelli Rosselli

Parallelamente, dalle 10.30 alle 12.30, si svolgeranno laboratori di sostenibilità dedicati alle scuole: Ri-CreAzione incentrato sul tema della raccolta differenziata, del riuso e del riciclo (stand Sei Toscana - Gruppo Iren); Imbrocca la Brocca attività interattiva di degustazione guidata per riconoscere l’acqua di rubinetto, stimolando una riflessione sulla riduzione della plastica monouso (stand di Acque Spa in collaborazione con l’Associazione La Tartaruga); Lab di fumetto sul tema della raccolta differenziata (stand SienAmbiente spa); Va’ dove ti porta il Bus per sensibilizzare all’utilizzo del mezzo pubblico, coinvolgendo studenti e studentesse attraverso esercitazioni pratiche e giochi (foyer del Teatro Politeama con At - Autolinee toscane); workshop interattivi sulle insidie del mondo digitale e sulle relazioni sane a cura di Elena Lorenzini, psicologa ed Elisa Ferri, avvocata (stand Terrecablate Reti e Servizi Srl); Il fiume in miniatura (spazio Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno).

22 maggio - Piazza Berlinguer - Foyer del Teatro Politeama

Nel foyer del Teatro Politeama di Poggibonsi, in piazza Berlinguer, si terrà “Costruiamo insieme la mappa di Poggibonsi accessibile”. Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, cittadine e cittadini saranno invitati a formulare idee e proposte sui luoghi che vivono quotidianamente, indicando ad esempio dove sarebbe utile inserire una panchina, migliorare un attraversamento pedonale, aggiungere una pensilina dell’autobus o una rastrelliera per le bici. Attraverso la partecipazione attiva, l’iniziativa punta a raccogliere contributi concreti per rendere lo spazio pubblico più vivibile, inclusivo e accessibile per tutte e tutti. L’attività si inserisce nel percorso del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile di Poggibonsi con il supporto tecnico di Aleph Srl.

23 maggio– Palco centrale di piazza Fratelli Rosselli

Sabato 23 maggio, in piazza Fratelli Rosselli, dalle 10 alle 13, sul palco centrale si parlerà de “Le chiavi della città futura”, con focus su giovani cultura e salute (ore 10-11.30) che vedrà anche l’intervento di Bernard Dika sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, e Protezione Civile (ore 11.30-13). Nella seconda parte, dopo l’introduzione di Susanna Cenni sindaca di Poggibonsi e presidente Anci Toscana e Paolo Masetti presidente di Anbi Toscana, ecco “Pronti all’emergenza. Informati, Partecipa e Proteggi”, con la presentazione della App Cittadino Informato a cura di Roberto Ciappi delegato Protezione Civile di Anci Toscana e sindaco di San Casciano Val di Pesa e Federico Binaglia consulente Anci Toscana esperto in pianificazione di Protezione Civile. In chiusura, la firma del Protocollo Anci Toscana e Regione Toscana e la consegna degli attestati ai volontari delle Associazioni di Protezione civile.

Sabato 23 - piazza Berlinguer

Piazza Berlinguer accoglierà invece, dalle 10 alle 13, il BiblioBUS, i mezzi della Protezione Civile e le associazioni, tra cui Misericordia di Poggibonsi, Misericordia di Staggia Senese, Pubblica Assistenza, Vab Val d’Elsa, Anpana e Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, offrendo ai cittadini l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro svolto quotidianamente sul territorio.

Tutti gli stand presenti in piazza Fratelli Rosselli

Nei due giorni (venerdì dalle 10 alle 17; sabato dalle 10 alle 13), in piazza Fratelli Rosselli saranno presenti gli stand del Comune di Poggibonsi, delle aziende partecipate e dei partner, che offriranno dimostrazioni pratiche, attività interattive e informazioni sui servizi erogati.

Allo stand del Comune di Poggibonsi, durante l’intera giornata di venerdì 22, sarà possibile incontrare le donne e gli uomini che operano negli uffici comunali e nei servizi pubblici locali, tra cui l’ufficio della segreteria della sindaca e della giunta, l’Ufficio di prossimità, l’Urp, il Punto digitale facile, la Società della salute e Ftsa, la polizia locale, il Suap, l’ufficio tributi, la farmacia comunale, l’ufficio tecnico e gestione del territorio, il servizio attività educative e formative, il servizio sostegno abitativo. Sabato 23, sarà nuovamente possibile interagire con l’ufficio della segreteria della sindaca e della giunta, l’ufficio di prossimità, la Comunità energetica rinnovabile di Poggibonsi, la Protezione Civile, il progetto GiovaniSì della Regione Toscana.

Lo stand di Acque SpA ospiterà attività e giochi sul ciclo dell’acqua, laboratori sensoriali, racconti interattivi e distribuzione di gadget. Lo spazio di Terrecablate Reti e Servizi Srl, fornirà informazioni e materiali per conoscere i progetti con finalità sociali portati avanti dalla società benefit. Verranno promosse attività e workshop interattivi su uso consapevole della rete e affettività.

Nello stand di Viamaestra Centro Commerciale Naturale spazio alla mostra fotografica dedicata alle iniziative realizzate dall’Associazione. Inoltre, distribuzione di gadget e info sulle future attività in programma. Nello spazio di At - Autolinee toscane si potranno avere informazioni pratiche sull’utilizzo dell’App, del sito web e sulle modalità di iscrizione al webshop. Attraverso esercitazioni pratiche e giochi, saranno poi presentati alle scuole i servizi presenti in città.

E ancora lo stand SienAmbiente SpA dove reperire informazioni sul termovalorizzatore e sui materiali gestiti dagli impianti di SienAmbiente che vengono avviati a riciclo e recupero. In programma anche attività di educazione ambientali con le scuole. Nello spazio di Sei Toscana - Gruppo Iren sarà possibile richiedere informazioni sui servizi sui servizi di raccolta rifiuti gestiti da Sei Toscana e giocare con i laboratori di Ri-Creazione.

Nello stand di Pin Bike sarà invece possibile scoprire l’iniziativa “Pedala i Territori”, che punta a incentivare il ciclismo urbano ed extraurbano con un sistema di certificazioni e premialità. Infine, il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno metterà a disposizione un laboratorio didattico-divulgativo realizzato con uno degli innovativi stream table del Consorzio dove poter sperimentare la gestione di un fiume. Presenti, inoltre, pannelli informativi sulle funzioni e attività del Consorzio di Bonifica.

Qui tutte le informazioni https://ancitoscana.it/comuneinpiazza/

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

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