Mobilità, siglato accordo per la ciclologistica urbana a Firenze

Rendere la città più a misura d’uomo, snellire il trasporto delle merci e recuperare quel tessuto di relazioni umane e commerciali che i ritmi frenetici moderni rischiano di erodere. È questo l’obiettivo del nuovo partenariato tra CycloLogica e Confesercenti Firenze, presentato oggi ufficialmente alla presenza di: Andrea Giorgio Assessore alla Mobilità del Comune di Firenze, Marcello Mini Vice Presidente Confesercenti Città di Firenze, Luca Bartolesi Vice Direttore Confesercenti Firenze, Lapo Cantini Responsabile Confesercenti Città di Firenze, Francesco Catani Presidente Q1 di Confesercenti Firenze e Carmine Arvonio di Cyclogica.

La ciclologistica non è considerata una moda passeggera, ma un contributo essenziale per l'economia cittadina. Attraverso l’utilizzo di cargo-bike e soluzioni di mobilità leggera, l’alleanza mira a offrire risposte concrete per la gestione dell’ultimo miglio, permettendo di consegnare spese, farmaci, fiori, pacchi e molto altro in modo agile e pulito.

I punti chiave dell’accordo:

Sostenibilità urbana: Azioni concrete per alleggerire il carico dei mezzi pesanti nel centro storico.

Azioni concrete per alleggerire il carico dei mezzi pesanti nel centro storico. Efficienza operativa: Supporto logistico ai negozi di vicinato e alle aziende per una distribuzione rapida e a basso impatto.

Supporto logistico ai negozi di vicinato e alle aziende per una distribuzione rapida e a basso impatto. Cura del territorio: Un approccio che si prende cura dei prodotti, delle persone e dell’estetica della città.

E’ fondamentale lavorare insieme per una visione integrata della mobilità, dove l’innovazione tecnologica dei mezzi si sposa con la tutela del patrimonio storico e della qualità della vita.

“Confesercenti ha voluto guardare lontano, stringendo un’alleanza operativa con CycloLogica per dare visibilità a un’attività già presente e significativa”. – ha affermato Marcello Mini, Vice Presidente Confesercenti Città di Firenze - L’obiettivo è duplice: rendere la logistica commerciale più snella e Firenze più vivibile per tutti, dai commercianti ai residenti fino ai turisti. E’ importante agire per una mobilità sostenibile, puntando su una logistica che non solo trasporta merci, ma sostiene attivamente l'identità commerciale della città.”

“L’accordo tra Confesercenti e CycloLogica si inserisce in un percorso già avviato dall’Amministrazione sul tema della logistica in centro. – ha affermato l'assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia del Comune di Firenze Andrea Giorgio - Sta per partire infatti la sperimentazione del primo micro-hub della logistica in zona Sant’Ambrogio, dove un operatore sostituirà la maggior parte dei vettori tradizionali con cargo bike: meno furgoni, meno impatto, stesse consegne. Questo è il modello che vogliamo replicare anche in altre zone della città. La ciclologistica non è un’alternativa di nicchia, è la risposta strutturale a un centro storico dove oggi la logistica non è più compatibile con la densità di persone, attività e traffico che dobbiamo gestire ogni giorno. Sostenere questa alleanza significa attuare una visione che stiamo portando avanti su più fronti per un centro dove vivibilità e logistica possano convivere nell’interesse di tutti”.

“La ciclologistica non è una moda passeggera, ma un contributo essenziale per snellire la logistica commerciale, alleggerire i centri storici, rendere le nostre città più a dimensione umana. – ha affermato Carmine Arvonio di Cyclogica - È inoltre un modo importante per recuperare un tessuto di relazioni fra aziende, negozi e persone che esisteva fino a poco fa, e che con i tempi frenetici del nostro stile di vita attuale stiamo rischiando di perdere. Siamo contenti di annunciare questo partenariato per dare visibilità a un'attività già molto presente, dare un contributo significativo per una logistica più snella e una Firenze più vivibile per tutti.”

Fonte: Confesercenti Firenze - Ufficio Stampa