Consiglio a Empoli, i risultati delle votazioni

Il Consiglio comunale di Empoli si è riunito lunedì 18 maggio 2026, nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41. La seduta, come di consueto, può essere rivista sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Ecco i risultati delle votazioni dei punti all'ordine del giorno:

10.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per maggiore sicurezza nei luoghi di volontariato e di pubblica assistenza. Il punto è stato respinto con i voti favorevoli di Fratelli d'Italia e Centrodestra per Empoli e i voti contrari di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S.

11.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su richiesta alla Città Metropolitana di Firenze di un maggior impegno, sostegno e investimento nelle scuole superiori del Comune di Empoli. Il punto, con emendamento, è stato approvato all'unanimità

12.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su legge elettorale della Regione Toscana: sollecitare una revisione in chiave democratica. Il punto, dopo emendamenti, è stato respinto con i voti favorevoli di AVS, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S e i voti contrari di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Fratelli d'Italia, Forza Italia - Empoli del Fare e Centrodestra per Empoli.

13.Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su solidarietà ai Vigili del Fuoco colpiti da contestazioni disciplinari per aver manifestato in solidarietà con il popolo palestinese. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, contrari Fratelli d'Italia, Forza Italia - Empoli del Fare e Centrodestra per Empoli

14.Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su installazione nuova fontanella o fontanello in piazza della Vittoria. Il punto è stato respinto con i voti favorevoli di Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S e i voti contrari di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, Fratelli d'Italia, Forza Italia - Empoli del Fare e Centrodestra per Empoli

15.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi Sinistra su solidarietà alla popolazione iraniana e alla necessità di garantire protezione e un rifugio sicuro ai manifestanti. Il punto è stato approvato, con emendamenti, con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, astenuto Centrodestra per Empoli, e i voti contrari di Fratelli d'Italia, Forza Italia - Empoli del Fare.

16.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi Sinistra su adesione all’appello per la liberazione dei prigionieri politici palestinesi e di Marwan Barghouti, come passo necessario per la ripresa dei negoziati di pace, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani. Il punto è stato approvato con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, AVS, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, astenuto Centrodestra per Empoli, e i voti contrari di Fratelli d'Italia, Forza Italia - Empoli del Fare.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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