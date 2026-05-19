Due operai cadono da un viadotto a Barberino di Mugello

Cronaca Barberino di Mugello
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Una porzione di cemento avrebbe ceduto mentre gli operai erano impegnati in un cantiere situato sotto il piano stradale

Due operai sono rimasti feriti nel pomeriggio di oggi dopo una caduta da circa due metri avvenuta durante lavori in quota sul Viadotto Macinaie, nel comune di Barberino di Mugello.

L’incidente si è verificato intorno alle 16:45 sul pilone 4 nord della struttura, quando una porzione di cemento avrebbe ceduto mentre gli operai erano impegnati in un cantiere situato sotto il piano stradale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino di Mugello, con il supporto del carro SAF (Speleo Alpino Fluviale) e dell’elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna, successivamente rientrato.

Le squadre di soccorso hanno raggiunto l’area del cantiere insieme al personale sanitario. Dopo la stabilizzazione e l’immobilizzazione su asse spinale da parte dei sanitari, i Vigili del fuoco hanno provveduto al trasporto dei feriti lungo la passerella di collegamento sotto la sede stradale fino all’esterno dell’area di intervento.

Uno dei due operai è stato successivamente trasferito in elisoccorso con Pegaso 1, mentre il secondo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso.

Sul posto è intervenuto anche il personale del PISLL per gli accertamenti sulla sicurezza del cantiere.

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