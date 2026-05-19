Firmato l'accordo di collaborazione per la gestione della Fortezza Vecchia a Livorno

Martedì 19 maggio nella Sala Ferretti in Fortezza Vecchia è stato firmato l'Accordo di Collaborazione (approvato con Delibera 177 del 06/03/2026) tra il Comune di Livorno e l'Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale, alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del sindaco Luca Salvetti e del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Davide Gariglio. Intervenuto anche Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio Maremma e Tirreno

Il Comune di Livorno, proprietario della Fortezza Vecchia dal 25/07/2024, ad esclusione della parte ipogea di proprietà della Camera di Commercio Maremma e Tirreno, ha individuato AdSP quale soggetto di diritto pubblico in possesso dei requisiti idonei per la gestione culturale e turistica della Fortezza Vecchia. La concessione avrà la durata di otto anni.

Con questo accordo di collaborazione, le parti riconoscono la Fortezza Vecchia come il più prestigioso complesso monumentale di Livorno, segno distintivo della storia e della cultura architettonica della città labronica e si impegnano a valorizzare la Fortezza Vecchia quale obiettivo strategico centrale nelle azioni attuali e future di politica culturale, turistica, crocieristica e marittimo-portuale della città a vantaggio della comunità locale e dello sviluppo del territorio livornese e del porto.

Inoltre, con delibera 361 del 05/05/2026, è stato istituito il Tavolo Permanente Consultivo per la Fortezza Vecchia, tra Comune di Livorno - Ente al quale compete la funzione di coordinamento del Tavolo stesso - Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Camera di Commercio Maremma e Tirreno, Regione Toscana e Porto Immobiliare s.r.l.. Il Tavolo Permanente è istituito quale sede di confronto e condivisione per le attività organizzate presso la Fortezza, per la sua valorizzazione e rifunzionalizzazione che rappresentano un obiettivo strategico centrale nelle azioni attuali e future di politica culturale, turistica e marittimo-portuale della città.

Il presidente Giani ha evidenziato l’importanza dell’accordo: “Quello che è stato firmato oggi non è un atto ordinario, ma un accordo che può dare identità, prospettiva e visione a un luogo simbolico della nostra comunità”.

Il progetto potrà contare complessivamente su sei milioni di euro: tre milioni stanziati dal Comune di Livorno e tre milioni dalla Regione Toscana. Una cifra che, come spiegato dallo stesso Giani, “era già stata inserita nel bilancio regionale da circa due anni” e che “oggi trova finalmente piena attuazione grazie all’intesa sottoscritta”.

L’accordo riconosce la Fortezza Vecchia come il più prestigioso complesso monumentale della città, simbolo della storia e dell’identità architettonica livornese. Le istituzioni coinvolte si impegnano a promuoverne la valorizzazione attraverso politiche integrate di carattere culturale, turistico e marittimo-portuale, con ricadute positive sia per la comunità locale sia per lo sviluppo economico del territorio. Il Comune di Livorno, proprietario della Fortezza Vecchia ad eccezione della parte ipogea appartenente alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ha individuato nell’Autorità Portuale il soggetto pubblico idoneo alla gestione culturale e turistica del complesso storico. La concessione avrà una durata di otto anni. Nei giorni scorsi, peraltro, è stato istituito anche il Tavolo permanente consultivo per la Fortezza Vecchia del quale fa parte anche la Regione.

Di seguito la sintesi degli altri interventi.

Intervento Luca Salvetti, sindaco di Livorno: ”Questo è un momento simbolico per la rinascita della Fortezza Vecchia di Livorno attraverso un ambizioso progetto di federalismo culturale volto a trasformare un rischio di chiusura, quale sembrava paventarsi nel 2019, in un’opportunità di rilancio per il monumento più iconico e identitario di Livorno. Grazie a un investimento di oltre 6 milioni di euro, il Comune e la Regione Toscana hanno stretto una solida alleanza con la Camera di Commercio e l’Autorità di Sistema Portuale per garantire una gestione condivisa e lungimirante di questo sito. L'obiettivo centrale è consolidare questo monumento come il fulcro dell’accoglienza turistica e della vita sociale di Livorno, preservandone il valore di simbolo storico da cui ha avuto origine l'identità cittadina. Questa sinergia istituzionale rappresenta il primo atto ufficiale di un percorso che mira a dare stabilità e una prospettiva di sviluppo a lungo termine all'intera area. Segnalo che a breve, probabilmente già questa estate partiranno lavori di riqualificazione della struttura nella sua parte interna.

Intervento Davide Gariglio, presidente Autorità di Sistema Portuale: “Ricevere in affidamento un bene di tale valore ci riempie di orgoglio e di responsabilità. Come Autorità di Sistema Portuale gestiamo la Fortezza dal 2013 attraverso un percorso di collaborazione che oggi si consolida, garantendoci una gestione certa per i prossimi otto anni. In questo periodo è stato fatto molto, grazie a iniziative dell’AdSP come la Biblioteca del Mare e il Port Center. Continueremo a investire massicce risorse su quest'area, a partire dagli 800 mila euro spesi per la messa in sicurezza e dai 2 milioni per la gestione ordinaria.

Tutti questi investimenti nascono da una visione chiara: la Fortezza Vecchia continuerà a essere il biglietto da visita per chiunque arrivi in porto. Ringrazio il Presidente Giani: storicamente fu Firenze a edificare questa fortezza quando decise di puntare sul porto. Oggi la Regione non solo ci affida questo bene insieme al Comune, ma dimostra di credere fermamente nel porto investendo concretamente sul grande progetto della Darsena Europa”.

Intervento Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio Maremma e Tirreno: “La storia di questo monumento meritava una visione, meritava una condivisione, da lì siamo partiti e oggi avrete notato i lavori in corso all'esterno per valorizzare questa struttura. Oggi vedevo Livorno piena di turisti e riflettevo sull'importanza che ha come primo colpo d'occhio una struttura del genere sul turista, è la prima fotografia che si trova davanti e che gli farà venir voglia di andare ad apprezzare il resto della città. Non in tutti i porti è così. Quindi dobbiamo valorizzare questa immagine bellissima come elemento centrale per lo sviluppo turistico di Livorno. E' fondamentale la collaborazione tra enti pubblici, avviata nel 2019, per trasformare il monumento nella porta d'ingresso principale della città. Attraverso nuovi progetti di riqualificazione e accessibilità, si mira a migliorare l'impatto visivo per i crocieristi, incentivandoli a esplorare le bellezze locali. Il il recupero del patrimonio storico e culturale è fondamentale per consolidare l'identità livornese nel futuro. Il rapporto fra enti la proseguirà attraverso un tavolo di coordinamento strategico per gestire le risorse e i progetti immobiliari legati all'area portuale”

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