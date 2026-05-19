Weekend di furti nel centro storico di Empoli

Notte di furti nel centro di Empoli, dove all’alba di domenica una serie di attività commerciali è stata presa di mira da uno o più malviventi. Il raid si è concentrato soprattutto tra via Ridolfi e piazza della Vittoria, con colpi messi a segno nel giro di pochi minuti approfittando della chiusura domenicale dei negozi.

Stando a La Nazione, il primo furto è stato registrato alla Parafarmacia Ridolfi. Intorno alle 5 del mattino il ladro avrebbe forzato la porta d’ingresso, probabilmente utilizzando un piede di porco, riuscendo a entrare rapidamente nel locale. Una volta all’interno ha sottratto il denaro contenuto nel fondo cassa e alcuni prodotti esposti sugli scaffali, per un bottino complessivo di circa 300 euro.

Poco dopo è toccato al negozio di abbigliamento Dixie, sempre in via Ridolfi. Qui il malvivente, non riuscendo ad aprire la cassaforte, avrebbe deciso di portarla via insieme a un computer portatile prima di darsi alla fuga.

Un terzo colpo è stato tentato da Fancy Accessories, dove sono stati danneggiati gli ingressi del negozio. La scia di effrazioni è poi proseguita verso piazza della Vittoria, dove ignoti hanno cercato di introdursi anche nel locale Schiacciavineria.

Il raid non si è fermato al centro storico. Intorno alle 5.15 anche il Dopolavoro Ferroviario è finito nel mirino dei ladri: dopo aver divelto la saracinesca e forzato la porta d’ingresso, i responsabili hanno sottratto il denaro custodito nella cassaforte e alcune birre, allontanandosi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Gli investigatori stanno ora cercando di capire se dietro i colpi ci sia la mano di un unico autore o di una banda organizzata. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

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