Tenta lo scippo a un'anziana: sventato da un poliziotto fuori servizio, in manette una 41enne

Cronaca Firenze
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È successo domenica scorsa in via Paisiello, a Firenze. Il poliziotto fuori servizio è intervenuto bloccando la donna e recuperando la refurtiva

La Polizia di Stato di Firenze ha arrestato lo scorso 17 maggio una 41enne di origini peruviane sorpresa a rubare una collana a un'anziana di 95 anni.

La donna è stata colta in flagranza da un agente della Squadra Mobile della Questura di Firenze, libero dal servizio, mentre si trovava in via Paisiello. Il poliziotto, transitando nella zona, ha notato una coppia di anziani che si salutava e, poco distante, la 41enne, già nota alle forze dell'ordine per precedenti in materia di furto.

Insospettito dal suo atteggiamento, l'agente ha iniziato a osservarla e ha visto che la donna avrebbe seguito per un breve tratto l'anziana. Secondo quanto ricostruito, avrebbe poi utilizzato un contenitore di igienizzante per sporcarle collo e testa, creando una situazione di confusione e disagio.

Con la scusa di aiutarla a ripulirsi, la 41enne si sarebbe avvicinata all'anziana e, con un gesto rapido, le avrebbe strappato la collana dal collo, nascondendola poi in una tasca dei pantaloni. Subito dopo si è allontanata dirigendosi verso un ciclomotore parcheggiato poco distante.

A quel punto l'agente è intervenuto, fermandola e recuperando la refurtiva. Poco dopo è riuscito a rintracciare anche la vittima, che nel frattempo era rientrata a casa, ricostruendo l'accaduto.

La donna è stata arrestata e il giorno successivo è comparsa davanti al giudice per il rito direttissimo, che ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

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