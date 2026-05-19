Grande partecipazione al Teatro Pacini per 'Verdi Game' del Maggio Metropolitano

All’iniziativa di stamani 19 maggio al cinema teatro Pacini di Fucecchio hanno preso parte 241 ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo Fucecchio, accompagnati dai loro insegnanti, suddivisi nelle due recite in programma.

La prima rappresentazione si è svolta dalle ore 10.15 alle ore 11.15, mentre la seconda dalle ore 11.45 alle ore 12.45, dopo l’ingresso delle classi previsto alle ore 11.30.

“Verdi Game” è uno spettacolo di prosa e opera lirica che racconta, in modo coinvolgente e originale, la vita e le opere del compositore più conosciuto al mondo: Giuseppe Verdi. Attraverso musica dal vivo, attori, cantanti e musicisti, il pubblico è stato accompagnato in un viaggio tra le opere verdiane e i momenti più significativi della vita del Maestro.

Lo spettacolo ha saputo coinvolgere attivamente studenti e docenti, trasformando il teatro in uno spazio di partecipazione, scoperta e avvicinamento alla grande tradizione musicale italiana.

Il prossimo appuntamento con il teatro del Maggio sarà lunedì 22 giugno con il “Concerto presso RSA Le Vele”, un evento musicale che vedrà protagonisti gli Artisti del Coro del Maggio in una formazione da camera, impegnati nell’esecuzione di musica lirica dedicata agli ospiti della struttura

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa