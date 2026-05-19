Greve in Chianti: l'ironia di Sergio Staino veste i fontanelli pubblici nelle scuole

A scuola e negli uffici comunali si beve acqua pubblica con il sorriso e il tratto ironico del grande illustratore Sergio Staino. Una bambina e un bambino, spensierati e leggeri, che sembrano sfiorarsi, cercare un abbraccio, immersi nel gioco immaginario e reale dell’acqua, con le mani tese l’uno verso l’altra. Nuotando sicuri e fiduciosi, tra le onde del mare che acquista profondità nelle molteplici sfumature di blu, i piccoli invitano a compiere un gesto semplice e rispettoso dell’ambiente: consumare l’acqua del fontanello comunale per ridurre la produzione di plastica.

L’acqua, risorsa preziosa e non illimitata, non solo è di tutti, ma è ‘buona, giusta, utile, vuole bene all’ambiente e alle tasche dei cittadini. C’è la prestigiosa firma di Sergio Staino, giornalista, vignettista e regista italiano, purtroppo scomparso nel 2023, nel progetto di sostenibilità ambientale, promosso e realizzato dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Greve in Chianti che in maniera inedita stringe un sodalizio con l’arte del celebre fumettista per diffondere la cultura antispreco e ispirare un modello di sostenibilità, un comportamento virtuoso, attento alle tematiche ambientali, utile ad abbattere i consumi e la dispersione dei rifiuti di imballaggio, nonché a sensibilizzare alla pratica del riciclo e del riuso.

Con la volontà di investire sull’innovazione e sui vantaggi ambientali ed economici dell’erogatore di acqua pubblica l’assessorato all’Ambiente del comune grevigiano ha finanziato e messo in atto l’installazione di una quindicina di impianti posizionati nelle scuole e negli edifici pubblici del territorio comunale, rivestiti interamente con la vignetta di Sergio Staino sul tema dell’acqua. Il percorso di apertura ufficiale dei fontanelli è partito dall’ampio atrio della scuola secondaria di primo grado di Greve in Chianti dove il progetto ha preso vita ed è stato presentato dal sindaco Paolo Sottani, dall’assessora all’Ambiente Monica Toniazzi, dalla dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di Greve in Chianti Rossella Aiello e dai fratelli Ilaria e Michele Staino, figli di Sergio.

“La realizzazione di una serie di fontanelli diffusi che erogano acqua buona e sicura, refrigerata naturale, è un investimento per il futuro e la qualità della vita delle nostre comunità – commenta il sindaco Paolo Sottani - abbiamo dotato ogni scuola, ogni edificio pubblico, di un erogatore, un’azione sostenibile e un servizio utile che valorizza l'acqua pubblica, fa guadagnare l'ambiente e produce un notevole risparmio in termini economici. Meno bottiglie di acqua minerale significa infatti minori rifiuti, minori emissioni di Co2, meno camion per le strade, minori spese per le famiglie. Gli impianti di ultima generazione sono ricoperti con le vignette del grande Staino che amava incontrare, parlare e confrontarsi con i giovani. L’intervento green nel nostro territorio vuole essere anche un omaggio all’eredità artistica e civile, al meraviglioso talento di un artista poliedrico che ci ha fatto sognare e ha affrontato temi centrali del nostro presente con la vena sarcastica, incisiva e leggera allo stesso tempo, che gli era propria. Oltre a divertire, le opere di Staino stimolano occasioni di riflessione e favoriscono lo sviluppo di un pensiero critico”.

“Con questa operazione intendiamo condividere – dichiara l’assessora all’Ambiente Monica Toniazzi - una scelta ben precisa che è quella della riduzione delle plastiche monouso, rifiuti che purtroppo stanno devastando il nostro pianeta. Riteniamo che ognuno di noi, a qualunque età, possa fare la propria parte per salvaguardare la salute della ‘casa’ in cui viviamo, la Terra. Per noi è importante avviare il progetto dei fontanelli artistici a scuola, grazie alla collaborazione di Ilaria e Michele Staino, perché essa è il primo laboratorio ambientale e di cittadinanza attiva”.

“E’ anche un’occasione quotidiana per riflettere sul valore dell’acqua come bene comune – specifica l’assessora Toniazzi - il nostro obiettivo è quello di lanciare un messaggio che mira a promuovere consapevolezza nei ragazzi e nelle ragazzi, esortati appunto a compiere azioni che tendono a tutelare l’ambiente”. Il progetto di installazione dei fontanelli proseguirà anche nei plessi scolastici di Greve e Panzano che attualmente sono in fase di ristrutturazione.

“Siamo contentissimi e ringraziamo l’amministrazione comunale e la dirigenza scolastica, ogni piccola occasione per ricordare il babbo è importante – hanno aggiunto Ilaria e Michele Staino – il suo lavoro nelle scuole è stato costante e significativo, il babbo andava a parlare nelle scuole, ha realizzato diverse pubblicazioni destinate ai più giovani, sapere che nelle scuole di Greve in Chianti c’è un pezzettino del suo percorso ci rende orgogliosi, la scuola è il luogo dove il babbo deve essere ricordato. Per noi è fondamentale che il suo messaggio non venga dimenticato ed è giusto partire da coloro che per motivi di età non conoscono la sua opera che continuerà ad ispirare curiosità, interesse e voglia di approfondire”.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

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