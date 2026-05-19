Guasto ferrovia Borgo San Lorenzo-Firenze, Boni: "Disagi pesanti"

Questa mattina un guasto a un gruppo di passaggi a livello lungo la tratta ferroviaria tra Borgo San Lorenzo e Firenze via Pontassieve ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione dei treni. I passaggi a livello sono rimasti in posizione di apertura, con le sbarre alzate. Non essendoci le condizioni di sicurezza per il transito dei treni, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per consentire l’intervento dei tecnici di Rfi. Il traffico ferroviario ha iniziato a riprendere gradualmente a partire dalle ore 8.

“Un ritardo di oltre un'ora rappresenta un disagio molto pesante per i pendolari, soprattutto in una fascia oraria delicata come quella del mattino, quando tante persone si spostano per raggiungere il luogo di lavoro o di studio”, dichiara l’assessore regionale ai Trasporti, Filippo Boni. “Ci siamo subito attivati per chiedere a Trenitalia e Rfi informazioni puntuali su quanto accaduto. Purtroppo si è trattato di un guasto tecnico che ha interessato un gruppo di cinque passaggi a livello. Siamo vicini ai pendolari che questa mattina hanno dovuto affrontare ritardi e difficoltà”.

La linea Borgo San Lorenzo-Firenze sarà al centro di uno dei prossimi incontri dell’iniziativa “Territori a bordo”, il percorso promosso dall’Assessorato alle infrastrutture, trasporto pubblico, urbanistica e governo del territorio per confrontarsi direttamente con pendolari e amministrazioni locali su criticità e esigenze delle diverse linee ferroviarie regionali

Fonte: Regione Toscana