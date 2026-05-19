Guida in stato di ebbrezza, quattro denunce all'Elba

Controlli straordinari dei Carabinieri sulle strade dell’Isola d’Elba durante il fine settimana, con un bilancio che conta quattro denunce per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e una segnalazione per possesso di droga a uso personale.

L’operazione, coordinata dalla Compagnia dei Carabinieri di Portoferraio, si è svolta nella notte tra il 16 e il 17 maggio, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 4 del mattino. I controlli hanno interessato diverse località dell’isola, tra cui Portoferraio, Capoliveri, Rio e Marciana Marina, con pattuglie impegnate lungo le principali arterie stradali e nelle zone della movida.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno sottoposto diversi conducenti a controlli antidroga tramite pre-test salivari e successivi esami tossicologici di laboratorio. Quattro automobilisti, di età compresa tra i 18 e i 50 anni e residenti sull’isola, sono risultati positivi all’assunzione di cocaina e cannabinoidi. Per loro è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria e il ritiro immediato della patente di guida. I veicoli sono stati affidati a persone idonee alla conduzione.

Durante l’attività di controllo i Carabinieri hanno inoltre fermato 25 veicoli e identificato 45 persone, effettuando verifiche anche su soggetti sottoposti a misure cautelari o di prevenzione e in alcuni esercizi commerciali del territorio.

Un giovane elbano di 25 anni è stato invece segnalato alla Prefettura di Livorno come assuntore di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish destinata all’uso personale.