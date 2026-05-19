La Lega torna in piazza con 'Dillo alla Lega!' durante la settimana del Palio

La Lega sarà presente sul territorio con un’iniziativa pubblica dedicata ai temi della sicurezza e del confronto con i cittadini. Domani, mercoledì 20 maggio 2026, in piazza XX Settembre sarà allestito un gazebo nell’ambito dell’iniziativa “Dillo alla Lega!”, in programma dalle 9.30 alle 13 presso il mercato settimanale. L’obiettivo, secondo la sezione locale del partito, è raccogliere segnalazioni e istanze dei cittadini da portare nelle sedi istituzionali.

Così il segretario comunale della Lega, Marco Cordone: "Saremo in piazza nuovamente questo mercoledì perché per noi il rapporto con la gente, il contatto diretto con i cittadini, lo scambio di idee con la popolazione, è di vitale importanza per portare avanti e cercare di risolvere i problemi del territorio tra cui un tema fondamentale, quale è quello della Tutela dell'Ordine pubblico e della Sicurezza dei cittadini. Anche domani 20 maggio saremo in piazza per chiedere la Tenenza dei Carabinieri, Tenenza che permetterebbe di avere un contingente di militi dell'Arma, dedicato solo al territorio comunale di Fucecchio, territorio con dinamiche particolari rispetto a quelle di tanti altri Comuni. Siamo politici tra la gente. Inoltre cercando di avere un occhio attento a tutto quello che accade nella Città che ha dato i natali a Indro Montanelli, auspichiamo che il Palio delle Contrade Città di Fucecchio, ricco di un corteo storico con oltre 1000 figuranti, si inserisca soprattutto per la qualità delle manifestazioni messe in atto, sempre più autorevolmente, nel panorama dei giochi e delle rievocazioni storiche sia a livello regionale toscano che a livello italiano".-

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