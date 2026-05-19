A Firenze intitolata a Lorenzo Guarnieri la palestra del Liceo Castelnuovo

Da oggi Firenze ha la palestra Lorenzo Guarnieri. E’ la palestra del liceo Castelnuovo di via della Colonna, che è stata intitolata a Lorenzo Guarnieri, che in questa scuola ha vissuto una parte importante della sua vita e della sua crescita. La dedica, voluta proprio dalla dirigenza scolastica, vuole essere un segno di memoria e responsabilità, che trasforma un luogo di quotidianità e crescita in uno spazio di impegno civile.

Un gesto che parla agli studenti di oggi e di domani; e che non solo ricorda il lavoro che Lorenzo sta portando avanti con la sua famiglia, ma esorta all’impegno, alla responsabilità, all’educazione e al rispetto civile.

Un luogo di sport - che Lorenzo amava -, ma anche un luogo di istruzione e impegno di crescita, come quello che la Fondazione Lorenzo Guarnieri ETS sta portando avanti con continuità, da anni, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale e della prevenzione dei comportamenti a rischio, con l’obiettivo di salvare vite e diffondere una cultura della sicurezza. Ed in questo impegno, il lavoro con le scuole ha sempre avuto un ruolo centrale, perché è dai più giovani che può nascere un cambiamento duraturo.

Alla cerimonia di intitolazione hanno preso parte la sindaca di Firenze Sara Funaro, la famiglia Guarnieri, il dirigente scolastico Alessandro Bussotti, l'assessora all'educazione del Comune di Firenze Benedetta Albanese, Nicola Armentano consigliere della Città metropolitana di Firenze delegato al patrimonio, alcuni professori ed alcuni studenti del liceo che hanno eseguito dei brani musicali, contribuendo con il loro talento e la loro sensibilità a rendere l’evento ancora più partecipato.

"Quello di oggi è un momento importante – spiega la sindaca di Firenze e della Città metropolitana Sara Funaro - Ci tengo a ringraziare il Liceo Castelnuovo, che ha sempre dimostrato una grande attenzione verso gli ex alunni e, in particolare, verso storie come quella di Lorenzo. Questa intitolazione rappresenta un segnale di affetto nei confronti di Lorenzo, un ricordo bellissimo oltre che un abbraccio a tutta la sua famiglia. Ma è anche e soprattutto un richiamo forte al tema della sicurezza stradale, sul quale l’associazione Guarnieri sta lavorando tantissimo e con cui portiamo avanti una collaborazione continua e costante. Come amministrazione, infatti, abbiamo l’obiettivo non solo di sensibilizzare su questo tema, ma anche di mettere in atto tutte le buone pratiche necessarie per ridurre il rischio di incidenti e tutelare i nostri cittadini".

Fonte: Ufficio Stampa