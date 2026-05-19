Lucca, rubano collane d'oro in discoteca: denunciati cinque genovesi

I Carabinieri della Stazione di Coreglia Antelminelli (Lucca) hanno denunciato cinque uomini, tutti residenti a Genova, ritenuti responsabili di tre furti con strappo avvenuti lo scorso 31 gennaio in una discoteca della zona. L'operazione è scattata al termine di indagini durate quattro mesi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli autori dei furti, che non avevano legami con il territorio, avrebbero strappato durante la serata alcune collane d'oro a tre giovani della Media Valle. In un primo momento, i responsabili non erano stati identificati.

Le indagini si sono concentrate sulle immagini del sistema di videosorveglianza del locale. Partendo dai fotogrammi dei volti, i militari hanno avviato una collaborazione con altri comandi dell'Arma dei Carabinieri in diverse parti d'Italia. Questo lavoro ha permesso di risalire all'identità dei cinque uomini, poi denunciati alla Procura della Repubblica di Lucca.

Non risultano collegamenti diretti tra i diversi episodi avvenuti nella stessa discoteca negli ultimi mesi, ma un dato emerge: tutte le 11 persone complessivamente segnalate all'autorità giudiziaria provengono dall'area di Genova. Gli episodi si sarebbero verificati soprattutto durante le serate di maggiore affluenza, approfittando della confusione sulla pista da ballo.

Per contrastare il fenomeno, i Carabinieri hanno intensificato i controlli e la presenza di pattuglie nei pressi dei locali notturni della Garfagnana e della Media Valle, frequentati soprattutto da giovani.

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