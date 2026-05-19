Taglio dell'80% del canone per gli ambulanti: il sindaco visita i mercati rionali

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Il primo cittadino: "Importante alleggerire il canone per chi mantiene presidio di prossimità e di qualità"

Il Comune di Empoli conta numerosi mercati rionali, oltre a quello più grande che si svolge ogni giovedì nell'area dello stadio 'Castellani'. L'amministrazione comunale con il bilancio 2026 ha disposto una misura importante di supporto ai mercati di frazione e di quartiere: dal 1 gennaio 2026 è stato tagliato dell'80% il canone per i titolari di un banco.

Nella giornata di martedì 19 maggio, il primo cittadino, accompagnato dall'assessore al Commercio Adolfo Bellucci, ha visitato i mercati rionali del martedì di Ponzano e di piazza Paesiello per presentare questa misura e per un confronto con gli ambulanti.

Così ha affermato il sindaco Alessio Mantellassi: "Un punto del Piano Frazioni e Quartieri per aiutare i piccoli mercati è quello di alleggerire il canone per chi mantiene un presidio di prossimità e di qualità. Una misura importante per i tanti mercati esistenti nei vari giorni della settimana".

"Auspichiamo con questo taglio del canone - afferma l'assessore Adolfo Bellucci di agevolare i tanti operatori e speriamo che possa essere uno stimolo anche per altri operatori che vorranno aggiungersi".

Il 'tour' degli amministratori continuerà anche nelle prossime settimane.

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Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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