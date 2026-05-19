A Marcignana torna la Gara di pesca per non vedenti e ipovedenti

I Lions Club Ferruccio Busoni, in collaborazione con l'Arci Pesca Fisa Firenze, il Club Amici della Pesca di Empoli e la Misericordia di Empoli, organizzano per sabato 23 maggio, nell'oasi del lago Ulivi di Marcignana, un appuntamento ormai diventato fisso: la Gara di pesca per non vedenti e ipovedenti.

La competizione, nata inizialmente come una sperimentazione e riproposta negli anni grazie al suo valore sociale, ha lo scopo di offrire ai partecipanti un'esperienza immersiva capace di rafforzare la coscienza di sé e promuovere i rapporti interpersonali. Il tutto nel segno dell'inclusione, per far emergere le diverse potenzialità di ciascuno, contrastare la tendenza all'isolamento e fornire strumenti utili ad affrontare la quotidianità con maggiore consapevolezza e nuove opportunità.

Al termine della gara si terrà la premiazione, seguita da una conviviale merenda offerta dal Club ai partecipanti e agli accompagnatori, nel segno dell'amicizia e della solidarietà.

Il programma della giornata

Ore 14.30: accoglienza dei partecipanti alla stazione FFSS di Empoli

Ore 15: accoglienza dei partecipanti al Lago Ulivi di Marcignana

Ore 15.45: sorteggio picchetti

Ore 16: I turno di pesca

Ore 16.45: intervallo per cambio picchetto

Ore 17: II turno di pesca

Ore 17.45: fine gara

Ore 18: premiazioni con coppe per vincitore assoluto, pesce più grosso, più pesci

catturati, concorrente più anziano e più giovane

Ore 18.30: Rinfresco

Le iscrizioni sono obbligatorie entro il 19 maggio ai seguenti indirizzi: sdfdecesaris@gmail.com, niccozeppi@alice.it, clubamicidellapesca@gmail.com e olivieroulivi@gmail.com.

Il numero massimo di partecipanti è fissato a 35 persone.