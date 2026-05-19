Molte persone a Certaldo per “Borgo e Musica”

Cultura Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile

Grande partecipazione e coinvolgimento per la terza edizione di “Borgo&Musica”, la manifestazione che ha animato il borgo medievale di Certaldo con una giornata dedicata alla musica dal vivo, agli spettacoli, alla cultura e alla socialità.

L’evento, promosso dall’Ritmi e Radici APS con il patrocinio del Comune di Certaldo, ha trasformato il centro storico in un palcoscenico diffuso capace di accogliere artisti, associazioni, cittadini e visitatori in un’atmosfera partecipata e conviviale.

Concerti, iniziative culturali, mostre e momenti di incontro hanno contribuito a valorizzare il borgo e a rafforzare il legame tra musica, territorio e comunità, confermando il successo di una manifestazione che cresce di anno in anno.

Un ringraziamento va agli organizzatori, ai volontari, agli artisti e a tutte le realtà coinvolte che hanno reso possibile la riuscita dell’iniziativa, partecipata da numerose persone nel corso dell’intera giornata.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
15 Maggio 2026

Boccaccio Giovani 2026, premiati nel Salone dei Cinquecento i vincitori della XIV edizione

Si è svolta mercoledì 13 maggio nel prestigioso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, la cerimonia di premiazione della XIV edizione del concorso letterario Boccaccio Giovani, promosso dall’Associazione [...]

Certaldo
Cultura
28 Aprile 2026

Novità per Mercantia 2026: chi risiede a Certaldo avrà biglietto ridotto

Con apposita delibera di Giunta, l’Amministrazione Comunale di Certaldo introduce una significativa novità per i cittadini: i residenti avranno diritto al biglietto ridotto per tutte le giornate di Mercantia 2026, [...]

Certaldo
Attualità
20 Aprile 2026

A Certaldo si prepara Mercantia: un'estate di spettacolo e meraviglia

Un suggestivo borgo medioevale si veste di magia e si trasforma in un palcoscenico diffuso, unico nel suo genere. Accade a Certaldo (FI) dove fervono i preparativi per Mercantia il Festival Internazionale del [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

torna a inizio pagina