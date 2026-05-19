Molte persone a Certaldo per “Borgo e Musica”

Grande partecipazione e coinvolgimento per la terza edizione di “Borgo&Musica”, la manifestazione che ha animato il borgo medievale di Certaldo con una giornata dedicata alla musica dal vivo, agli spettacoli, alla cultura e alla socialità.

L’evento, promosso dall’Ritmi e Radici APS con il patrocinio del Comune di Certaldo, ha trasformato il centro storico in un palcoscenico diffuso capace di accogliere artisti, associazioni, cittadini e visitatori in un’atmosfera partecipata e conviviale.

Concerti, iniziative culturali, mostre e momenti di incontro hanno contribuito a valorizzare il borgo e a rafforzare il legame tra musica, territorio e comunità, confermando il successo di una manifestazione che cresce di anno in anno.

Un ringraziamento va agli organizzatori, ai volontari, agli artisti e a tutte le realtà coinvolte che hanno reso possibile la riuscita dell’iniziativa, partecipata da numerose persone nel corso dell’intera giornata.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

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