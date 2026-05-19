Rimozione ordigno bellico a Fonteblanda: modifiche alla circolazione dei treni

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Dalle 9 alle 14 del 24 maggio la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Grosseto e Orbetello per consentire le operazioni di disinnesco e rimozione di un ordigno bellico

Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 di domenica 24 maggio, su ordinanza della Prefettura di Grosseto, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Grosseto e Orbetello per consentire le operazioni di disinnesco e rimozione di un ordigno bellico rinvenuto a Fonteblanda (GR).

L’orario indicato per il termine delle attività è legato all’effettivo completamento dell’intervento degli artificieri.

A causa dell’indisponibilità della linea ferroviaria i treni della lunga percorrenza sulla Genova-Pisa-Roma saranno deviati via Firenze-Pisa o subiranno allungamenti dei tempi di viaggio tra i 50 e i 90 minuti. I Regionali in servizio tra sulla Pisa-Roma avranno origine o termine della corsa a Grosseto.

Le modifiche alla circolazione

Alta Velocità

Il Frecciabianca 8605 sarà deviato via Firenze-Pisa e fermerà a Livorno, Campiglia, Grosseto e Civitavecchia; è previsto, inoltre, il posticipo in arrivo a Roma Termini di circa 20 minuti.

Il Frecciabianca 8616, invece, subirà un allungamento dei tempi di percorrenza tra i 50 e i 90 minuti.

Intercity

Il treno Intercity 510 sarà deviato via Firenze-Pisa, con la cancellazione di alcune fermate intermedie e un allungamento dei tempi di percorrenza di circa 60 minuti.

I treni Intercity 583, 505, 95040, e 590 subiranno un allungamento dei tempi di percorrenza fino a 120 minuti.

Regionale di Trenitalia

Tre treni del Regionale di Trenitalia avranno origine o termine corsa a Grosseto. Il treno 19424 Orbetello-Grosseto sarà cancellato.

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

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