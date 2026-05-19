Padre e figlio aggrediti da sconosciuti durante lite a Scandicci: 29enne in ospedale

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Due giovani sconosciuti sarebbero fuggiti in scooter dopo l’aggressione in via dell’Acciaiolo

Padre e figlio sono stati aggrediti da due giovani sconosciuti durante una lite avvenuta nella serata di ieri in via dell’Acciaiolo, a Scandicci, alle porte di Firenze.

Le vittime, entrambe italiane, hanno 61 e 29 anni. Il più giovane è stato soccorso e trasportato in ambulanza in ospedale, mentre il padre avrebbe rifiutato le cure mediche.

L’allarme è scattato dopo una segnalazione al 112 Nue per una lite in strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto il racconto delle due vittime.

Secondo quanto riferito, padre e figlio sarebbero stati colpiti da due ragazzi sconosciuti durante il diverbio. Dopo l’aggressione, i due giovani si sarebbero allontanati rapidamente a bordo di uno scooter.

Al momento non risulterebbero denunce presentate dalle vittime. I carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto.

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