Perseguitava studentessa fino all’università e in stazione, arrestato 40enne

Un uomo di 40 anni, originario dell’India, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Arezzo con l’accusa di stalking nei confronti di una studentessa 20enne, vittima per mesi di presunti pedinamenti e appostamenti quotidiani tra casa, università e stazione ferroviaria.

L’arresto è avvenuto in flagranza nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Arezzo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le condotte persecutorie sarebbero iniziate nel marzo 2025 e si sarebbero protratte per mesi, provocando nella giovane un forte stato d’ansia e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

L’uomo, secondo l’accusa, si appostava sotto l’abitazione della ragazza per poi seguirla a breve distanza durante gli spostamenti quotidiani. La vittima aveva ottenuto anche un ammonimento del Questore, misura che però non avrebbe fermato le molestie.

Da settembre 2025 gli episodi si sarebbero concentrati soprattutto nella stazione ferroviaria di Arezzo. Il quarantenne avrebbe seguito la giovane fino ai binari e sarebbe salito sugli stessi treni frequentati dalla studentessa, nonostante vari interventi della Polizia ferroviaria.

Dopo la denuncia presentata dalla vittima, la Squadra Mobile ha predisposto un servizio di osservazione che il 12 maggio scorso avrebbe documentato un nuovo episodio di pedinamento. Gli accertamenti sono stati supportati anche dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadini e ferroviari.

Alla luce della reiterazione delle condotte e della violazione dell’ammonimento già emesso, gli agenti hanno proceduto all’arresto del quarantenne, successivamente trasferito nel carcere di Arezzo. Il giudice ha convalidato l’arresto confermando la misura della custodia cautelare in carcere.