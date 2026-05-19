Stalking e minacce ai sanitari: arrestato 28enne a Pontedera

Un uomo di 28 anni, seguito dal servizio psichiatrico dell’Asl Toscana Nord Ovest di Pisa, è stato arrestato dalla squadra mobile con l’accusa di stalking nei confronti del personale sanitario che lo aveva in cura. Il provvedimento è stato eseguito a Pontedera.

Secondo quanto riferito dalla questura, il giovane avrebbe perseguitato per mesi una psichiatra dell’ospedale pisano, convinto di essere stato vittima di presunti errori diagnostici e clinici. L’uomo avrebbe tempestato il centralino dell’ospedale con telefonate a qualsiasi ora del giorno e della notte, insultando la dottoressa e arrivando a rivolgerle minacce di morte.

Le intimidazioni, stando agli investigatori, si sarebbero estese anche ad altri operatori sanitari. Durante un ricovero, il 28enne avrebbe affrontato medici e infermieri con atteggiamenti provocatori e frasi minacciose, tra cui il riferimento alla psichiatra Barbara Capovani, uccisa nel 2023 da un suo ex paziente all’ospedale di Pisa. “Vi faccio fare la fine della Capovani”, avrebbe detto.

Gli episodi sono stati documentati dalla squadra mobile di Pisa nell’ambito di un’inchiesta seguita da un magistrato del gruppo specializzato della procura. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto nei confronti dell’uomo la custodia cautelare in carcere, con contestuale ricovero nel reparto di osservazione psichiatrica della casa circondariale di Sollicciano, a Firenze.

Il giovane è stato rintracciato nell’abitazione dei genitori, dopo un breve periodo trascorso in Germania. Al momento dell’arresto avrebbe tentato di opporsi barricandosi in casa. L’intervento congiunto di polizia, carabinieri e vigili del fuoco ha consentito di bloccarlo dopo l’irruzione nell’appartamento, effettuata sfondando la porta d’ingresso.

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