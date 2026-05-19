A Pontedera la mostra finale del progetto 'Urban Voices'

Da ieri e fino al 23 maggio, l’atrio del Comune di Pontedera ospita la mostra fotografica “The City Never Sleeps”, esposizione finale del progetto “Urban Voices. Streetwear tra arte e cittadinanza attiva”, realizzato dagli studenti delle classi quarte degli indirizzi Made in Italy e Manutentori dell’IPSIA “A. Pacinotti”, nell’ambito del progetto Contaminazioni, finanziato dal Piano delle Arti – DPCM 17 ottobre 2024.

La mostra raccoglie fotografie di reportage su Pontedera, capi e oggetti realizzati dagli alunni e dalle alunne durante l’anno scolastico: un percorso creativo che ha portato alla reinterpretazione dello streetwear come linguaggio artistico e strumento di riflessione sui temi dell’identità, dell’inclusione e della cittadinanza attiva.

"Lo sguardo degli studenti restituisce una Pontedera diversa ma familiare, intima e condivisa, raccontando l’immediatezza espressiva di una città stratificata, capace di trasformarsi in spazio di relazione e appartenenza", viene spiegato dall'istituto.

Il titolo della mostra si ispira alle suggestioni sonore della soundtrack realizzata per la sfilata di 30 giacche streetwear arricchite da accessori e inserti tecnologici, andata in scena sabato scorso in Corso Matteotti. Le fotografie esposte sono una selezione di quelle utilizzate per la video-proiezione sulla facciata della Chiesa del Crocifisso durante l’evento.

L’iniziativa, che ha avuto il suo momento clou proprio nella serata di sabato, è promossa in collaborazione con Comune di Pontedera, Fondazione per la Cultura Pontedera e Tempo Reale Firenze e nasce dalla rielaborazione dei contenuti emersi dalla visita alla mostra Banksy & Friends, ospitata al Palp-Palazzo Pretorio.

Un’occasione per restituire alla città il risultato di un progetto che intreccia moda, arte e innovazione, valorizzando il talento e la creatività degli studenti.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

Notizie correlate