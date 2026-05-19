Pulizia e sicurezza sulla strada per Poggio Adorno: intervento il 22 maggio

L'assessore all'ambiente Sonia Boldrini ha sollecitato e programmato per venerdì 22 maggio un intervento straordinario di pulizia lungo la strada che conduce a Poggio Adorno, organizzato in collaborazione con Geofor.

“La priorità dell'amministrazione comunale – spiega Boldrini - è garantire il decoro delle nostre strade, ma sempre in totale sicurezza. Per questo motivo, durante lo svolgimento delle operazioni di pulizia, sarà presente il personale della polizia municipale per regolare il traffico e tutelare sia gli operatori sul posto che gli automobilisti di passaggio. Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione e a moderare la velocità in prossimità del tratto interessato. Ringrazio fin da ora tutti per la collaborazione che vorranno profondere per rendere possibile questa operazione di pulizia”

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa