Rapina in negozio di telefonia in viale Morgagni: ladro in fuga con denaro e smartphone

Rapina nel pomeriggio in un negozio di telefonia in viale Morgagni, alla periferia del capoluogo toscano. Un malvivente è riuscito a fuggire dopo aver sottratto denaro dalla cassa e alcuni smartphone esposti in vetrina.

Secondo quanto ricostruito, un giovane con il volto parzialmente coperto e armato di pistola si sarebbe introdotto nell’esercizio commerciale, costringendo il personale a consegnare l’incasso. Successivamente avrebbe prelevato diversi telefoni cellulari prima di darsi alla fuga a piedi nelle vie limitrofe.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare il responsabile.