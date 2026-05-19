Rapina in negozio di telefonia in viale Morgagni: ladro in fuga con denaro e smartphone

Colpo nel pomeriggio alla periferia della città. Indagini dei carabinieri in corso per risalire all’autore
Rapina nel pomeriggio in un negozio di telefonia in viale Morgagni, alla periferia del capoluogo toscano. Un malvivente è riuscito a fuggire dopo aver sottratto denaro dalla cassa e alcuni smartphone esposti in vetrina.
Secondo quanto ricostruito, un giovane con il volto parzialmente coperto e armato di pistola si sarebbe introdotto nell’esercizio commerciale, costringendo il personale a consegnare l’incasso. Successivamente avrebbe prelevato diversi telefoni cellulari prima di darsi alla fuga a piedi nelle vie limitrofe.
Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare il responsabile.
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