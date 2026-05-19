Razzismo, pedopornografia e apologia di nazismo: denunciati 13 minorenni

Tredici minorenni, tutti residenti in provincia di Siena, sono stati denunciati dalla polizia. Sono state fette perquisizioni e sequestri nell'ambito dell'operazione 'Format 18' da parte della Digos.

Si parla di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. Queste infatti sono le accuse mosse ai tredici giovanissimi.

Notizie correlate