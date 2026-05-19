Riformisti per San Miniato: "Topi alla scuola dell'infanzia, ma nessuna comunicazione"

"Vi è un episodio che definire sconcertante non è soltanto legittimo: è doveroso. Da almeno una settimana, presso la scuola dell’infanzia di San Miniato Basso, sono state collocate trappole per topi negli spazi esterni tra i giochi frequentati dai bambini, accompagnate da cartelli con la scritta “non toccare”. Come se i bambini di scuola materna potessero comprendere un avvertimento scritto. Come se bastasse un foglio di carta a sostituire il dovere della prevenzione, della sicurezza, della responsabilità", è questa la denuncia di Riformisti per San Miniato.

"Il tutto sarebbe avvenuto dopo che un roditore è stato visto entrare in una o più aule dell’istituto. Eppure, di fronte a un fatto tanto grave, nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’amministrazione comunale è stata rivolta alle famiglie. Nessuna informazione trasparente. Nessun chiarimento. I genitori continuano a mandare i propri figli a scuola con il rischio che gli ambienti possano essere stati contaminati: le classi, la mensa, gli spazi destinati al riposo pomeridiano, gli indumenti e gli oggetti personali che ogni bambino lascia quotidianamente all’interno della struttura.

Quando si parla di bambini, persone indifese, l’attenzione dovrebbe essere massima. La sicurezza dovrebbe rappresentare una priorità assoluta, non un dettaglio da nascondere sotto il tappeto dell’imbarazzo amministrativo. E invece la giunta Giglioli e il suo partito sembrano rivolgere le proprie energie altrove: tra passerelle, cerimonie e gemellaggi con città estere, mentre nella medesima scuola persino il tetto rischia di crollare sulla testa dei bambini.

Questa non è soltanto una vicenda di cattiva gestione. È il simbolo di un modo irresponsabile di amministrare, nel quale la propaganda prevale sulla realtà e l’immagine conta più della sicurezza dei cittadini. E quando a pagarne il prezzo sono i bambini, il silenzio non è più una mancanza: diventa una colpa politica".

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