Ruba collana dal collo di un’anziana a Firenze: arrestata 41enne

Avrebbe rubato una collana dal collo di un’anziana con la tecnica della distrazione, ma è stata fermata da un poliziotto libero dal servizio che aveva assistito alla scena. È accaduto domenica scorsa in via Paisiello, a Firenze, dove una donna di 41 anni, originaria del Perù, è stata arrestata con l’accusa di furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito, l’agente fuori servizio aveva notato una coppia di anziani salutarsi lungo la strada e, poco distante, la 41enne, già conosciuta dalle forze dell’ordine per precedenti furti. Insospettito dal comportamento della donna, il poliziotto avrebbe deciso di seguirla.

La donna avrebbe quindi pedinato per alcuni metri l’anziana pensionata e, con un pretesto, le avrebbe versato dell’amuchina su collo e testa. Fingendo poi di aiutarla a ripulirsi, sarebbe riuscita a sfilarle la collana, nascondendola nella tasca dei pantaloni.

Dopo il furto, la 41enne avrebbe tentato di allontanarsi a bordo di uno scooter parcheggiato poco distante, ma è stata raggiunta e bloccata dal poliziotto, che ha recuperato la refurtiva restituendola alla vittima.

Il tribunale ha convalidato l’arresto disponendo per la donna la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico