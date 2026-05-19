Saldi estivi in Toscana dal 4 luglio, Nuti (FederModa Pisa): "Mantenere data unica in tutta Italia"

"Come da previsioni, la Regione Toscana ha deliberato ufficialmente la data di inizio dei saldi estivi a partire dal prossimo sabato 4 luglio 2026 e per i due mesi successivi". Ad annunciarlo Lorenzo Nuti, presidente di Federazione Moda Confcommercio Pisa, nonché membro di giunta FederModa Italia e presidente Giovani imprenditori FederModa Confcommercio.

"Ce lo aspettavamo, perché questa data corrisponde alla volontà di gran parte delle regioni italiane. I saldi rappresentano ancora oggi un’occasione importante per i consumatori e un momento strategico per le imprese del commercio al dettaglio. In un contesto di consumi ancora instabili, segnato da un’evidente cautela da parte delle famiglie, le vendite di fine stagione restano una leva utilissima per smaltire l’invenduto e sostenere la liquidità delle attività. Auspichiamo che la partenza dei saldi possa contribuire a movimentare i flussi sull'intero territorio".

Lorenzo Nuti, presidente di FederModa Confcommercio Pisa

"Sarà fondamentale - dichiara Nuti - mantenere una data unica di inizio saldi. Anche quest'anno abbiamo lavorato con impegno proprio nel confronto con le regioni per avere una data unica per tutta Italia, importantissima soprattutto per offrire una comunicazione uniforme, chiara e corretta ai consumatori, oltre ad evitare disparità territoriali. Per negozi di moda, abbigliamento e calzature la data unica nazionale rappresenta una fondamentale leva di marketing e allo stesso tempo un'opportunità di pubblicità gratuita di particolare importanza per le attività di vicinato".

"Operiamo in un mercato dove sarà sempre più necessario avere regole uguali per tutti ed è opportuno ricordarlo in occasione dei saldi, - conclude Lorenzo Nuti - anche considerando la spietata concorrenza della grande distribuzione e delle grandi piattaforme globali dell'online che sempre più spesso praticano promozioni anticipate".

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

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