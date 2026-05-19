Scomparso da tre giorni, ritrovato a Stia: fondamentale un passante

Dopo ore e ore di ricerche con lo spiegamento di carabinieri, vigili del fuoco, volontari e soccorso alpino e speleologico, stamattina (martedì 19 maggio) i militari di Bibbiena hanno rintracciato un 60enne scomparso da Pratovecchio-Stia nella serata di venerdì scorso.

Fondamentale la segnalazione di un uomo che ha riconosciuto la persona, avendo visto una fotografia diffusa durante le ricerche.

L'uomo, che ha notato il 60enne camminare per le strade di Stia, ha immediatamente allertato i militari che lo hanno rintracciato, in buone condizioni psico-fisiche, mentre stava per prendere un treno per Arezzo.

I carabinieri hanno comunque fatto confluire sul posto i medici del 118, i quali hanno trasportato il 60enne in ospedale per gli accertamenti sanitari del caso.

Della scomparsa era stata anche informata la Procura della Repubblica di Arezzo, che ha saputo immediatamente dell'avvenuto ritrovamento. Adesso i carabinieri stanno ricostruendo tutto ciò che ha fatto l'uomo durante le ore in cui non ha dato notizie di sé.

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