Scuola e disuguaglianze, al MMAB di Montelupo il libro di Michele Arena

Giovedì 21 maggio alle ore 18 il MMAB ospita la presentazione dell'ultimo saggio di Michele Arena - educatore, scrittore e fondatore del progetto di scrittura popolare “Il porto delle storie” - intitolato “Dipende dalla classe. Manifesto per una scuola anticlassista” (Ed. Il Margine, 2025). L’incontro offre un’occasione di riflessione pubblica su uno dei nodi più complessi e attuali del sistema educativo italiano: il rapporto tra l’estrazione sociale degli studenti e il loro successo scolastico. L’iniziativa nasce nell’ambito del Tavolo della Comunità Educante del Comune di Montelupo Fiorentino, che promuove e organizza anche eventi di approfondimento sul tema dell’educazione.

Il saggio affronta il fenomeno della dispersione scolastica e delle disuguaglianze attraverso una tesi centrale: nonostante i princìpi costituzionali e decenni di riforme, la scuola italiana fatica ancora a svolgere pienamente il proprio ruolo di ascensore sociale. Le statistiche e l'esperienza sul campo dimostrano che le origini socio-economiche e culturali della famiglia di provenienza continuano a esercitare un peso decisivo sui risultati degli studenti, sul loro orientamento e sul rischio di abbandono degli studi.

Arena non si limita a un'analisi dei dati, ma propone un vero e proprio manifesto operativo per una scuola "anticlassista", individuando strategie didattiche, organizzative e culturali necessarie per rimuovere gli ostacoli concreti che limitano l'uguaglianza delle opportunità tra i ragazzi.

La scelta di ospitare questo appuntamento al MMAB risponde alla volontà di stimolare un dialogo aperto tra istituzioni, docenti, famiglie e cittadini. I temi trattati nel libro toccano da vicino la funzione pedagogica e sociale della scuola pubblica, ponendo interrogativi essenziali su come la comunità territoriale e il sistema educativo possano collaborare per contrastare la povertà educativa e garantire a ogni studente i mezzi per sviluppare il proprio potenziale, indipendentemente dal contesto di partenza.

L’autore, Michele Arena. Michele Arena è un educatore di lunga esperienza, che ha conseguito il titolo accademico specifico a 46 anni dopo un percorso di vita complesso, segnato dalla perdita precoce dei genitori e da un contesto socio-economico che gli ha inizialmente precluso gli studi universitari e l'accesso a circuiti professionali facilitati. La passione per la lettura, ereditata dalla sua famiglia di estrazione operaia, è stata l'elemento chiave per la sua crescita culturale e per la successiva attività di scrittore di romanzi per ragazzi. È inoltre il fondatore del progetto "Il porto delle storie", uno spazio comunitario finalizzato all'accoglienza e alla libera espressione di giovani e adolescenti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino