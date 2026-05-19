Self accettazione, ecco dove si può fare nell'Asl Toscana Centro

Ridurre l’attesa allo sportello e rendere più ordinato l’accesso alle visite. La self accettazione nasce con questo obiettivo e rappresenta uno strumento in più per chi utilizza i servizi dell’Azienda USL Toscana centro.

Il servizio non sostituisce gli sportelli di accettazione, che restano attivi per chi ne ha bisogno, ma affianca i percorsi tradizionali con una modalità alternativa, pensata per chi preferisce gestire l’appuntamento in autonomia.

L’utilizzo dei canali digitali e dei totem consente una distribuzione più equilibrata dei flussi in struttura e contribuisce a semplificare le fasi di accesso alle prestazioni. Per il cittadino significa maggiore controllo sui tempi e meno passaggi obbligati.

La self accettazione si inserisce in un percorso di semplificazione dell’accesso ai servizi sanitari, con l’obiettivo di rendere più ordinata la gestione dei flussi e più chiara l’esperienza per l’utenza.

Ecco dove è possibile farla:

Nell’ambito territoriale dell’Empolese è possibile farla all’ospedale San Giuseppe di Empoli, in viale Giovanni Boccaccio 16. Quindi all'ospedale di Fucecchio San Pietro Igneo Piazza Spartaco Lavagnini numero 5, e all'ospedale degli Infermi Piazza XX Settembre numero 6 a San Miniato.

Nell’ambito territoriale fiorentino è possibile utilizzare la self accettazione all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, in piazza Santa Maria Nuova 1, quindi sempre nel capoluogo toscano all'ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli e poi ancora al Palagi, all’OSMA di Bagno a Ripoli, al Serristori di Figline e Incisa Valdarno quindi al nuovo ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo.

Nell’ambito territoriale del Pistoiese è possibile fare la self accettazione all'ospedale San Jacopo di Pistoia in via Ciliegiole 97, quindi al P.I.O.T San Marcello Pistoiese in via Guglielmo Marconi 160 a San Marcello Piteglio e a Pescia all'ospedale Santissimi Cosma e Damiano, in via Cesare Battisti 2.

E ancora, all'ospedale Santo Stefano di Prato in via Suor Niccolina Infermiera 20/22.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa