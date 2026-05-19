'Terra di Valdelsa' valorizza il territorio grazie ai content creator

Dallla narrazione digitale, sino a motivare il turista verso l'esperienza reale. Questo e l'obiettivo dell'associazione Terra di Valdelsa, che attraverso un network di influencer, content creator e travel blogger, seguiti da oltre 2 milioni di follower, racconta le bellezze, la storia, gli eventi, i personaggi e i prodotti del comprensorio.

​Grazie alle relazioni dirette e all'iniziativa dei singoli soci, l’Associazione Terra Di Valdelsa ha attivato un circolo virtuoso di ospitalità, invitando personalmente importanti content creator e influencer del mondo travel e lifestyle.

La prima tappa di promozione vede come protagonista Certaldo, luogo magico e ricco di storia, cultura ed eccellenzelocali, che viene raccontato al popolo dei social attraverso una rosa di content creator d'eccezione.

"La forza di questo progetto risiede nella genuinità dell'invito - fanno sapere dall'Associazione -. Non si tratta di campagne pubblicitarie o di comunicazioni sponsorizzate, ma di relazioni dirette nate grazie all'impegno dei nostri soci. I creator vengono invitati e accolti come ospiti speciali del territorio; in questo modo i loro contenuti - che siano reels. storie o post - trasmettono un'emozione reale, un'esperienza vissuta che spinge il turista a voler scoprire e vivere personalmente quel racconto ispirato, in maniera vera e concreta, trasformando l'emozione virtuale in esperienza reale".

​Il viaggio è appena iniziato: l'Associazione continuerà a tessere questa rete di contatti e azioni di valorizzazione locale, proprio nell'ottica del progetto di marketing territoriale, denominato DIVIN BOCCACCIO, che attraverso le narrativa della terra di uno dei padri nobili della lingua italiana, muove importanti flussi turistici.

I digitical creator che hanno parlato della Valdelsa

WikiPedro (691mila followers) https://www.facebook.com/share/v/1BYTa3neMC/

Marco Andreozzi > Toscana Splendida (560mila followers) https://www.instagram.com/reel/DMlbVp7Nyqs/?igsh=cDE1ODR4N3Q5cDA3

Alida Life Travel (410mila followers) https://www.facebook.com/share/v/1b9Fbfu3ED/

Studio Sheein (180mila followers) https://www.instagram.com/reel/C8mV8qnqzTg/?igsh=MXJ2azdsb3l4dm55ZA

Edoardo Papini Dado (105mila followers) https://www.instagram.com/reel/DU3pH_9iFSw/?igsh=djhtaDA4aXRzNTBx

Adrian in Camino por Descubrir (85mila followers) https://www.instagram.com/reel/DXeAC8Zm_Ce/?igsh=MWZ6czMzNnJ4cWkwYQ

Techeprendi food & travel Blogger (80mila followers) https://www.instagram.com/reel/DIUGjiCs79U/?igsh=MTVoMzd6OXJjZmRvMA

Mom's Hungry Kitchen (29mila followers) https://www.instagram.com/reel/DXbycldgXSW/?igsh=MTZzcnZjMmN1MDhseQ

Piccinaccia (28mila followers) https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODUxMzU5NDg1MTQxMTU0?story_media_id=2351679243687646401_1875082&igsh=OGV2eHV4ZzFtcjBl

Fonte: Terra di Valdelsa Aps - Ufficio Stampa

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