Timenet cresce: la società empolese raggiunge 14,2 milioni di fatturato (+3,9%)

Timenet continua a crescere e punta sugli investimenti, sia in termini di personale sia sul versante dell’implementazione delle proprie infrastrutture. La società, specializzata in servizi di connettività internet e voce per professionisti e aziende, ha infatti approvato in questi giorni il suo bilancio che attesta al 31 dicembre 2025 un fatturato pari a 14,2 milioni di euro con un aumento del 3,9% rispetto all'esercizio precedente di 13,6 milioni di euro.

“Ogni anno vediamo una crescita ampiamente soddisfacente e con una marginalità costante – commenta Franco Iorio, Presidente e Amministratore di Timenet S.p.A. – Un risultato, questo, che ci permette di continuare a mantenere in salute l’azienda e di affrontare con serenità eventuali periodi più complicati connessi all’andamento dell’economia, confermandoci un fornitore affidabile per i nostri clienti. Grazie a questa solidità finanziaria, da quest’anno attueremo un piano di rinnovo tecnologico completo per un investimento di un milione e mezzo di euro suddiviso equamente dal 2026 al 2028 per rinnovare e potenziare la nostra infrastruttura”.

Timenet, che ha il proprio quartier generale nella zona industriale del Terrafino ad Empoli, con questo piano di investimento infrastrutturale procederà a dotarsi progressivamente di nuovi apparati di rete e tecnologie di ultima generazione.

L’adeguamento all’evoluzione tecnologica passerà anche dall’adozione di applicazioni basate sull’IA (Intelligenza artificiale) che la società metterà a disposizione dei propri dipendenti e collaboratori a supporto ed efficientamento del loro lavoro. Con l'acquisizione di Beliven Srl, software factory di Udine, Timenet ha infatti portato all'interno del gruppo le competenze sull'intelligenza artificiale generativa.

La partecipazione attualmente detenuta è dell'80%, per arrivare al 100% del capitale previsto entro i prossimi due anni: un'operazione, questa, che risponde all'obiettivo di internalizzare lo sviluppo di una tecnologia oggi considerata strategica per la digitalizzazione delle imprese.

In particolare, Beliven ha realizzato una piattaforma di IA generativa per uso aziendale, conforme al regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, già operativa presso clienti in diversi settori e impiegata anche internamente da Timenet a supporto delle attività operative e formative dei dipendenti.

“Tengo a sottolineare che per ottenere i risultati positivi registrati di anno in anno dalla nostra azienda è fondamentale il contributo delle persone che lavorano con noi – aggiunge Franco Iorio – e su di loro continuiamo ad investire anche sul fronte della formazione. L’intelligenza artificiale funziona se sappiamo utilizzarla attraverso le nostre competenze: non credo che sostituirà le persone ma cambierà il loro lavoro in termini di velocità ed efficienza. Per sfruttare questi vantaggi servono le competenze adeguate oltre ad una profonda conoscenza degli argomenti su cui ci facciamo aiutare dall’IA, ed è su questo che continueremo a formare i nostri dipendenti in modo da migliorare ulteriormente la qualità delle attività nei vari ambiti”.

Questa novità rientra nella strategia per la crescita individuale del personale che la società adotta sia per implementarne le competenze, sia per rendere coinvolgente il lavoro in azienda. Tra le varie iniziative attuate figurano il servizio di check up medico gratuito offerto ad ogni dipendente e, dal 2025, un incentivo su base semestrale in riferimento all’indice di fedeltà della clientela: in pratica, viene misurato ogni 6 mesi (a fine giugno e fine dicembre) il tasso di fedeltà in rapporto alla percentuale delle disdette e se risulta uguale o superiore ad un determinato valore viene riconosciuto un premio ai dipendenti in busta paga. Con ogni probabilità l’iniziativa, frutto di un accordo biennale siglato tramite Confindustria e che incentiva la cura del cliente in ogni ruolo, sarà ripetuta anche per il 2027-2028.

La società empolese, dallo scorso mese di novembre, ha anche ottenuto la Certificazione per la parità di genere che attesta la qualità del progetto aziendale secondo i principi della PdR 125:2022 orientato ad un modello di contesto lavorativo realmente inclusivo ed equo, attraverso azioni che spaziano dalla promozione della buona genitorialità alla politica retributiva adeguata, per la piena realizzazione della persona in tutte le sue dimensioni valorizzando l’unicità di ciascuno.

Per quanto riguarda l’occupazione, attualmente Timenet ha un organico di 61 persone che è destinato a crescere attraverso nuove assunzioni. Nel 2025 gli inserimenti sono stati sei di cui due in posizioni manageriali, uno in ambito amministrativo e tre in quello informatico con contratti di stage/apprendistato. Nel 2026 sono già quattro i nuovi ingressi, equamente divisi in contratti a tempo indeterminato e a termine. È inoltre aperta la selezione per nuove risorse: in particolare si ricercano un Network Engineer con esperienza nel settore (contratto di assunzione) e un agente commerciale (struttura retributiva fissa più provvigioni). Tutti i dettagli delle offerte di lavoro sono consultabili sul sito web aziendale nella pagina dedicata.

Nel frattempo, la società ha festeggiato insieme ai suoi dipendenti i 30 anni di attività con un evento privato che si è tenuto lo scorso venerdì presso uno stabilimento balneare di Tirrenia. Per l’occasione, sono state premiate con un regalo aziendale le persone con l’anzianità maggiore di servizio in Timenet: Daniela Ulivieri, Samuela Della Felice e Gianna Grassi, tutte dipendenti con oltre 25 anni di lavoro e poi Francesca Turolla, la cosiddetta “matricola 001” presente sin dalla fondazione. Le premiate hanno a loro volta regalato al Presidente Iorio e a Leone Tronconi, consigliere e Amministratore delegato, un biglietto che attesta l’adozione di un albero in una piantagione in America Latina tramite un sito web specializzato, in segno di riconoscenza verso l’azienda. Nell’ambito delle attività di team building, inoltre, durante l’evento è stato registrato il “jingle” aziendale con il testo scritto dal personale sulle note di un famoso brano italiano, creando una breve intro musicale che sarà utilizzata durante gli eventi e le iniziative interne.

Fonte: Timenet - Ufficio Stampa

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