Tornano le visite multisensoriali al Giardino di Boboli

Il cuore di Boboli si riapre anche quest’anno alle visite multisensoriali dell’iniziativa “Giardino dei Sensi” nella Botanica Superiore, un intimo “giardino nel giardino”, ricco di biodiversità e lontano dai percorsi più battuti. Qui i partecipanti sono guidati in un viaggio alla scoperta di essenze botaniche, suoni della natura ed una varietà di forme e superfici organiche da sperimentare attraverso il tatto.

Le visite, della durata di circa un’ora, si svolgono con i partecipanti bendati e accompagnati da guide sensoriali con disabilità visiva. Un ribaltamento di prospettiva che trasforma l’esperienza del parco in un racconto immersivo, capace di restituire spazio, storia e dettagli particolari in assenza della vista.

Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e l’associazione Culturaepiù, è pensato per tutti:

un’opportunità concreta di accessibilità per persone cieche o ipovedenti e, allo stesso tempo, un invito per il pubblico più ampio a riscoprire sensi spesso trascurati.

A rendere il percorso ancora più coinvolgente è l’integrazione della tecnologia: oltre 200 sensori disseminati lungo il tragitto attivano

contenuti audio tramite uno speciale bastone e un’app su smartphone, offrendo approfondimenti su piante e contesto storico-artistico.

CALENDARIO 2026

Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 10 dall’ingresso del Giardino di Boboli (varco di Annalena, via Romana):

Giovedì 21 maggio

Giovedì 4 giugno

Giovedì 18 giugno

Giovedì 10 settembre

Giovedì 24 settembre

Giovedì 1 ottobre

COME PARTECIPARE

La visita è su prenotazione ed è inclusa nel biglietto d’ingresso al Giardino di Boboli.

Per prenotare: uffiziaccessibili@cultura.gov.it

Per maggiori informazioni: https://www.uffizi.it/visite-speciali/

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio Stampa