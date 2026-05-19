Tornano le visite multisensoriali al Giardino di Boboli

Un percorso tra profumi, suoni e superfici da toccare per riscoprire, oltre lo sguardo, uno degli spazi più suggestivi del parco mediceo: il calendario dal 21 maggio al 1 ottobre
Il cuore di Boboli si riapre anche quest’anno alle visite multisensoriali dell’iniziativa “Giardino dei Sensi” nella Botanica Superiore, un intimo “giardino nel giardino”, ricco di biodiversità e lontano dai percorsi più battuti. Qui i partecipanti sono guidati in un viaggio alla scoperta di essenze botaniche, suoni della natura ed una varietà di forme e superfici organiche da sperimentare attraverso il tatto.
Le visite, della durata di circa un’ora, si svolgono con i partecipanti bendati e accompagnati da guide sensoriali con disabilità visiva. Un ribaltamento di prospettiva che trasforma l’esperienza del parco in un racconto immersivo, capace di restituire spazio, storia e dettagli particolari in assenza della vista.
Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e l’associazione Culturaepiù, è pensato per tutti:
un’opportunità concreta di accessibilità per persone cieche o ipovedenti e, allo stesso tempo, un invito per il pubblico più ampio a riscoprire sensi spesso trascurati.
A rendere il percorso ancora più coinvolgente è l’integrazione della tecnologia: oltre 200 sensori disseminati lungo il tragitto attivano
contenuti audio tramite uno speciale bastone e un’app su smartphone, offrendo approfondimenti su piante e contesto storico-artistico.
CALENDARIO 2026
Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 10 dall’ingresso del Giardino di Boboli (varco di Annalena, via Romana):
Giovedì 21 maggio
Giovedì 4 giugno
Giovedì 18 giugno
Giovedì 10 settembre
Giovedì 24 settembre
Giovedì 1 ottobre
COME PARTECIPARE
La visita è su prenotazione ed è inclusa nel biglietto d’ingresso al Giardino di Boboli.
Per prenotare: uffiziaccessibili@cultura.gov.it
Per maggiori informazioni: https://www.uffizi.it/visite-speciali/
Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio Stampa
<< Indietro